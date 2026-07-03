Ospedaletti, inaugurato il completamento della pista ciclopedonale: ora la ciclovia è continua fino ad Andora (Foto e Video)

È stato inaugurato questa mattina il completamento della pista ciclopedonale del lungomare di Ospedaletti, un intervento che rende ora completamente percorribile senza interruzioni la Ciclovia Riviera dei Fiori da Ospedaletti ad Andora, per un totale di circa 45 chilometri. Al taglio del nastro erano presenti l'assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola e il sindaco Daniele Cimiotti. L'opera ha avuto un valore complessivo di 300mila euro, finanziata dalla Regione Liguria con un contributo di 237mila euro, e ha interessato un tratto di circa 160 metri compreso tra la vecchia stazione ferroviaria e il comparto 3.

L'intervento ha previsto il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione di un percorso continuo, l'eliminazione delle aiuole che interrompevano il tracciato, il miglioramento dello smaltimento delle acque, l'adeguamento dell'illuminazione pubblica e la riparazione della linea in fibra ottica. Per l'assessore regionale Marco Scajola, «con il completamento di questo tratto si amplia un importante percorso di recupero e valorizzazione delle aree dell'ex sedime ferroviario, trasformate in una delle infrastrutture più belle e strategiche della Liguria. Oggi cittadini e turisti possono percorrere senza interruzioni 45 chilometri di ciclovia, un risultato che unisce mobilità sostenibile, qualità urbana e valorizzazione paesaggistica».

Scajola ha inoltre ricordato l'impegno della Regione sul fronte della rigenerazione urbana, sottolineando come dal 2021 siano stati finanziati 212 interventi in Liguria per un valore di 58 milioni di euro, di cui 90 in provincia di Imperia, pari a 28,5 milioni di euro. A Ospedaletti, nello stesso periodo, i contributi regionali destinati alla riqualificazione urbana hanno raggiunto 700mila euro. Soddisfatto anche il sindaco Daniele Cimiotti, che ha evidenziato il valore dell'opera per la comunità locale: «Oggi per Ospedaletti è un giorno importante perché finalmente può dire di avere la propria ciclovia terminata. Grazie al fondamentale contributo di Regione Liguria abbiamo completato un intervento che migliora sicurezza, accessibilità e fruibilità dell'intera passeggiata, rappresentando un ulteriore passo avanti per il rilancio della città».

Sindaco, oggi viene inaugurato il completamento di questo tratto della pista ciclopedonale. Che significato ha per Ospedaletti? «Oggi inauguriamo la riqualificazione del tratto di pista che va dalla stazione fino al comparto 3, per circa 160 metri. È un intervento importante perché, in questo modo, abbiamo davvero completato la nostra pista ciclopedonale. Questa è la pista degli ospedalettesi, è di proprietà del Comune, e sono particolarmente soddisfatto che, grazie al contributo della Regione Liguria, siamo riusciti a portare a termine anche quest'ultimo tratto.» Con questo intervento la Ciclovia Riviera dei Fiori è ora completamente percorribile. «Esattamente. Oggi possiamo dire che da Ospedaletti fino ad Andora ci sono 45 chilometri di pista ciclabile percorribili senza interruzioni. Questo rappresenta un grande risultato e una grande opera per tutto il territorio.» Oltre alla continuità del percorso, quali sono stati gli interventi realizzati? «Abbiamo risolto alcune criticità che erano presenti, a partire dalla regimazione delle acque meteoriche. Inoltre è stata eliminata quella discontinuità della passeggiata pedonale che impediva una fruizione uniforme del percorso. Oggi, come si può vedere, il tracciato è completamente omogeneo e questo rende l'opera ancora più bella e funzionale.» Il prossimo obiettivo è prolungare ulteriormente la pista? «Assolutamente sì. Il progetto del porto sta andando avanti e ci auguriamo che possa consentire, quanto prima, di realizzare anche gli altri 900 metri di pista, completando così un ulteriore tratto di grande importanza.» A chi desidera rivolgere un ringraziamento? «Un sentito grazie alla Regione Liguria, a tutte le istituzioni, ai militari e a tutte le persone che hanno collaborato. Un ringraziamento particolare va al nostro ufficio tecnico, che ha lavorato con grande impegno per concludere l'intervento in tempi rapidi, e all'impresa esecutrice, che ha lavorato anche il sabato pur di terminare i lavori prima dell'inizio della stagione estiva.»

Assessore Scajola, un altro traguardo importante per la pista ciclopedonale della Riviera: «Assolutamente sì. Con questa inaugurazione e la conclusione del cantiere arriviamo finalmente a 45 chilometri di percorso continuo, da Ospedaletti ad Andora, attraversando gran parte della provincia di Imperia. È un risultato importante, ma vogliamo continuare a crescere.» Quali sono i prossimi obiettivi? «Stiamo già lavorando con la vicina Francia perché il nostro obiettivo, che non è soltanto un sogno ma può e deve diventare realtà, è quello di proseguire oltre confine, almeno fino a Mentone e, in prospettiva, ancora più avanti. Allo stesso tempo vogliamo sviluppare i collegamenti verso Andora e con il resto della Liguria, all'interno di un progetto più ampio di ciclovia regionale.» Qual è stato l'impegno della Regione su Ospedaletti e sul territorio? «Negli ultimi anni abbiamo investito circa 700 mila euro a Ospedaletti, intervenendo sul recupero e sulla valorizzazione della pista, con aree sportive e fitness, ma anche sulla riqualificazione di alcune vie del centro. In tutta la provincia di Imperia abbiamo destinato quasi 50 milioni di euro a circa un centinaio di cantieri. È un lavoro importante che vogliamo proseguire con determinazione, in piena sinergia tra amministrazione regionale e Comuni.» Una collaborazione che ritiene fondamentale. «Assolutamente sì. La collaborazione tra Regione e sindaci è indispensabile per ottenere risultati concreti come quello che inauguriamo oggi. È un'altra giornata importante per Ospedaletti e per tutto il territorio.»

L'intervento inaugurato rappresenta il secondo di tre progetti previsti per la riqualificazione della cittadina. Nei mesi scorsi sono stati inoltre finanziati i lavori di sistemazione di via Roma e via Jonquerie, per un investimento complessivo di 300mila euro, di cui 250mila coperti dalla Regione, mentre nel 2023 è stata realizzata una palestra fitness all'aperto grazie a un intervento da 200mila euro. Al termine della cerimonia, l'assessore Scajola ha fatto tappa anche a Seborga e San Biagio della Cima, dove ha incontrato i sindaci Pasquale Ragni e Simone Rotolo per fare il punto sui progetti di rigenerazione urbana e sulle future opportunità di investimento nei due comuni.