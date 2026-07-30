Tunnel di Tenda, pubblicata la gara da 120 milioni per l'allargamento della canna storica

Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per i lavori di alesaggio e allargamento della canna storica del tunnel di Tenda. L'appalto ha un valore di 120,12 milioni di euro, all'interno di un investimento complessivo che sfiora i 140 milioni.

L'intervento consentirà l'adeguamento della galleria ottocentesca, che passerà a una piattaforma stradale di 6,50 metri dotata di banchina e corsia di emergenza per garantire anche il transito dei mezzi di soccorso. A lavori ultimati, la canna storica ospiterà il traffico a senso unico dalla Francia verso l'Italia, mentre la nuova canna gestirà la circolazione in direzione opposta. Il progetto prevede inoltre collegamenti (by-pass) sia carrabili che pedonali tra le due canne e sistemi tecnologici ad alta automazione per la sicurezza.

"A pochi giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte del CdA e dal via libera della Commissione Intergovernativa — ha dichiarato il Commissario Straordinario e AD di Anas, Claudio Andrea Gemme — entriamo nella fase operativa di un progetto che potenzierà la mobilità tra il Piemonte e le Alpi Marittime".

Le imprese interessate potranno presentare le domande di partecipazione sul Portale Acquisti di Anas entro il 7 settembre 2026, mentre eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti entro il 21 agosto.

Tunnel Tenda, Rixi: Passo avanti per completamento infrastruttura strategica



Il deputato e viceministro al Ministero delle Infratrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi interviene dopo la pubblicazione del bando: “La pubblicazione del bando per l’allargamento della canna storica del Tunnel di Tenda segna un nuovo passo avanti verso il completamento di un’infrastruttura strategica per i collegamenti tra Italia e Francia. È un risultato che rispetta il cronoprogramma e gli impegni condivisi con il ministro francese dei Trasporti Philippe Tabarot nel corso del vertice italo-francese di Cannes. Con questo intervento rafforziamo sicurezza, capacità e funzionalità di un collegamento fondamentale per il Piemonte, la Liguria e l’intero sistema del Nord-Ovest. Il Tunnel di Tenda dimostra che quando Italia e Francia lavorano insieme, gli impegni si trasformano in opere concrete.”





