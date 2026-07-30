Sanremo risponde al caldo con il cinema gratuito: il Comune apre l’Ariston per residenti e turisti "Così uniamo socialità e cultura"

Di fronte alle temperature eccezionali di queste settimane, il Comune di Sanremo sceglie una risposta concreta e trasforma il Teatro Ariston in un rifugio climatizzato aperto gratuitamente alla città. Dal 3 al 14 agosto prenderà infatti il via “Il Grande Freddo”, iniziativa promossa dall’assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la società Ariston, che offrirà sei proiezioni cinematografiche pomeridiane a ingresso libero nella Sala Ritz, completamente climatizzata.

L’obiettivo è quello di offrire un luogo fresco e accogliente dove trascorrere le ore più calde della giornata, rivolgendosi non solo ai residenti, ma anche ai numerosi turisti presenti in città durante il mese di agosto.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Fulvio Fellegara, che ha trovato la piena disponibilità della famiglia Vacchino nel mettere a disposizione gli spazi del teatro.

“Con l’iniziativa “Il Grande Freddo” vogliamo offrire una risposta alle elevate temperature estive, coniugando la tutela della salute al benessere e alla socializzazione. Garantire uno spazio climatizzato e confortevole come la Sala Ritz dell’Ariston, abbinato alla fruizione dei film, significa prendersi cura in modo particolare delle fasce più fragili della popolazione, degli anziani e delle famiglie, offrendo al contempo un servizio di qualità anche ai tanti turisti che affollano Sanremo in questo periodo”, spiega Fellegara. “Ringrazio il dottor Walter Vacchino per la sensibilità e la pronta disponibilità dimostrate nel collaborare con l’amministrazione per questo progetto”.

Soddisfazione anche da parte di Walter Vacchino, che sottolinea il valore dell’iniziativa ben oltre la semplice proiezione cinematografica. "Il cinema come momento di evasione. Con il Comune di Sanremo l’Ariston collabora con un’iniziativa che vuole essere legata al benessere del corpo e della mente. In questo periodo poter trascorrere qualche ora in un ambiente climatizzato significa offrire un aiuto concreto, ma il cinema permette anche di condividere emozioni e momenti di serenità. Il 3 agosto, inoltre, ricorre il 66° anniversario dell’Ariston: un’occasione simbolica per festeggiare insieme alla città".

Le proiezioni prenderanno il via ogni giorno alle 14.30, l’orario di maggiore calore, e saranno gratuite fino a esaurimento dei posti disponibili. In programma sei film distribuiti nell’arco di due settimane: “C’è ancora domani” (3 e 9 agosto), “Prima vera” (4 e 10 agosto), “Dieci minuti” (5 e 11 agosto), “Cento domeniche” (6 e 12 agosto), “5 secondi” (7 e 13 agosto) e “Lavoreremo da grandi” (8 e 14 agosto).

Con “Il Grande Freddo” il Comune punta così a trasformare un’emergenza climatica in un’opportunità di socialità e cultura, mettendo a disposizione uno dei luoghi simbolo della città come spazio di sollievo durante le settimane più calde dell’estate.