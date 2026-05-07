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Attualità | 07 maggio 2026, 14:32

Riva Ligure, la Primaria del Pastonchi in gara agli Anter Green Awards 2026 con un video sulle energie rinnovabili

Il progetto “Il Sole in Classe” coinvolge 6.500 studenti in tutta Italia. Online il video realizzato dai bambini: votazioni aperte fino al 14 maggio

Riva Ligure, la Primaria del Pastonchi in gara agli Anter Green Awards 2026 con un video sulle energie rinnovabili

Anche gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Pastonchi sono tra i protagonisti dell’edizione 2026 degli Anter Green Awards, il contest nazionale promosso da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, giunto alla sua dodicesima edizione. L’iniziativa coinvolge 68 scuole, 355 classi e quasi 6.500 studenti in tutta Italia.

Il progetto educativo “Il Sole in Classe” ha portato nelle aule il tema delle energie rinnovabili attraverso attività didattiche e laboratori, culminando nella realizzazione di un video creativo di un minuto, prodotto dagli studenti con il supporto dei docenti e degli ambasciatori ANTER. L’obiettivo è sensibilizzare bambini e famiglie sull’importanza delle fonti pulite e degli stili di vita sostenibili.

Il video della scuola di Riva Ligure è ora online e può essere votato fino al 14 maggio al link: https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/istituto-comprensivo-pastonchi-scuola-primaria-riva-ligure-imperia

I primi 10 classificati riceveranno un premio fino a 3.000 euro per l’acquisto di materiale scolastico, grazie al sostegno di NWG Energia. Una giuria ANTER assegnerà inoltre tre premi della critica da 1.500 euro ciascuno, offerti da NWG Italia.

I vincitori saranno annunciati a fine maggio, mentre la cerimonia di premiazione si terrà a giugno a Roma.

Per informazioni: ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili 📧 organizzazione@anteritalia.org | 0574 34805 www.anteritalia.org

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