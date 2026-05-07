Riva Ligure, la Primaria del Pastonchi in gara agli Anter Green Awards 2026 con un video sulle energie rinnovabili

Anche gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Pastonchi sono tra i protagonisti dell’edizione 2026 degli Anter Green Awards, il contest nazionale promosso da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, giunto alla sua dodicesima edizione. L’iniziativa coinvolge 68 scuole, 355 classi e quasi 6.500 studenti in tutta Italia.

Il progetto educativo “Il Sole in Classe” ha portato nelle aule il tema delle energie rinnovabili attraverso attività didattiche e laboratori, culminando nella realizzazione di un video creativo di un minuto, prodotto dagli studenti con il supporto dei docenti e degli ambasciatori ANTER. L’obiettivo è sensibilizzare bambini e famiglie sull’importanza delle fonti pulite e degli stili di vita sostenibili.

Il video della scuola di Riva Ligure è ora online e può essere votato fino al 14 maggio al link: https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/istituto-comprensivo-pastonchi-scuola-primaria-riva-ligure-imperia

I primi 10 classificati riceveranno un premio fino a 3.000 euro per l’acquisto di materiale scolastico, grazie al sostegno di NWG Energia. Una giuria ANTER assegnerà inoltre tre premi della critica da 1.500 euro ciascuno, offerti da NWG Italia.

I vincitori saranno annunciati a fine maggio, mentre la cerimonia di premiazione si terrà a giugno a Roma.

Per informazioni: ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili 📧 organizzazione@anteritalia.org | 0574 34805 www.anteritalia.org



