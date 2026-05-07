“Non è solo un piatto”: CNA Imperia rilancia il valore artigiano e culturale della ristorazione

In occasione della Giornata della Ristorazione del 16 maggio, CNA Imperia accende i riflettori su un tema che tocca da vicino identità, cultura e lavoro: la ristorazione non può più essere considerata una semplice attività commerciale. Un messaggio volutamente provocatorio, che l’associazione lancia per ribadire il valore artigianale e culturale di un settore che negli ultimi anni ha dimostrato resilienza, innovazione e capacità di rilancio.

«Chi pensa che la ristorazione sia solo commercio non ha capito nulla di questo mestiere» afferma Marco Cuccuvè, presidente CNA Imperia Ristorazione. «Uno chef è un artigiano contemporaneo: lavora, trasforma, crea. Ogni piatto è il risultato di tecnica, esperienza e visione. La cucina è artigianato evoluto».

CNA Imperia sottolinea come, mentre all’estero la cucina italiana è riconosciuta come patrimonio culturale – e candidata a entrare nella lista UNESCO – in Italia venga ancora spesso ridotta a mera somministrazione. Una contraddizione che l’associazione intende superare con un cambio di prospettiva.

Per questo nasce l’iniziativa “NON È SOLO UN PIATTO”, che il 16 maggio coinvolgerà i ristoratori della provincia: ogni locale aderente proporrà un piatto speciale accompagnato da un messaggio chiaro e diretto: “Questo non è un piatto. È artigianato.”

Un gesto simbolico che invita i clienti a guardare oltre ciò che arriva in tavola, riconoscendo il lavoro, la ricerca e la creatività che trasformano materie prime in esperienza.

«Non vogliamo una celebrazione formale, ma un cambio di sguardo» aggiunge Luciano Vazzano, segretario CNA Imperia. «La ristorazione è cultura, lavoro qualificato e identità territoriale. È tempo che venga riconosciuta per ciò che è: una forma di artigianato contemporaneo».

L’obiettivo è duplice: valorizzare il ruolo culturale e professionale dei ristoratori e creare un momento di partecipazione diffusa, capace di coinvolgere operatori, clienti e territorio.

Il messaggio finale è chiaro: il 16 maggio non si va semplicemente a mangiare fuori. Si entra in un laboratorio artigiano. Una giornata che CNA Imperia non vuole solo celebrare, ma ridefinire.