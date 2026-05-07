Sanremo, via alle tariffe parcheggi differenziate: attivo il portale Brav per residenti e lavoratori dal 8 giugno

A Sanremo prende forma il nuovo sistema di gestione della sosta con tariffe differenziate per i parcheggi cittadini, introdotto dalla Giunta comunale nell’ambito di un percorso già avviato dalla precedente amministrazione. Dal prossimo lunedì 8 giugno entreranno in vigore le nuove tariffe orarie, riservate a residenti, non residenti e lavoratori che operano in città. In particolare:

residenti: 1,80 euro/ora

non residenti: 2,10 euro/ora

dipendenti e lavoratori a Sanremo: 1,80 euro/ora

Per accedere alle agevolazioni sarà però necessaria la registrazione obbligatoria sul portale Brav, attraverso il quale il Comune gestirà il rilascio dei permessi. L’accesso al sistema avverrà tramite CIE o SPID, con verifica della documentazione necessaria a certificare residenza o attività lavorativa. Il portale è raggiungibile all’indirizzo: portale permessi Comune di Sanremo. All’interno della piattaforma sono disponibili tutte le informazioni utili per completare la procedura di registrazione e ottenere l’abilitazione alle tariffe agevolate.

Per l’Amministrazione si tratta di un intervento supportato da un importante adeguamento tecnologico: negli ultimi mesi sono stati infatti implementati nuovi sistemi software e aggiornate le attrezzature per la gestione dei pagamenti della sosta, con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente e tracciabile. Resta comunque garantita la possibilità di pagamento tramite parcometri, previa registrazione della targa, e app dedicate, assicurando così diverse modalità di utilizzo per gli utenti.