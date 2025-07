76° Raduno nazionale al sacrario della divisione cuneense, alpini di Vallecrosia a Nava (Foto)

Una delegazione degli alpini di Vallecrosia partecipa al 76esimo raduno nazionale al sacrario della divisione cuneense a Nava. Ha, infatti, preso parte alla due giorni alpina al Colle di Nava, organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Imperia in collaborazione con le sezioni di Savona e Genova, in ricordo della Divisione alpina cuneense.

Un momento di grande importanza per la comunità delle “penne nere”. "Abbiamo preso parte al raduno annuale in ricordo della tragica ritirata di Russia" - fa sapere Giuseppe Turone, capogruppo degli alpini di Vallecrosia - "Nella cappella del Sacrario riposa, infatti, il comandante del battaglione di Pieve di Teco il Gen. Battisti. La due giorni è iniziata ieri con lo scoprimento della targa in memoria del sergente maggiore Bentivoglio Nuvolone M.A.V.M. - 1° Rgt. Alpini - Btg. Pieve di Teco e, a seguire, con la 25° rassegna dei Cori alpini al forte centrale a cui hanno partecipato il Coro Monte Saccarello della sezione Ana di Imperia e il Coro Monte Cauriol di Genova. Nella giornata odierna, invece, alla sfilata verso il Sacrario sono succeduti l'alzabandiera, una santa messa al campo, celebrata dal cappellano sezionale don Marco Castagna e da don Graziano Colombo, l’orazione ufficiale del consigliere nazionale Giovanni Badano, l'onore ai caduti e al generale Emilio Battisti e l'estrazione della lotteria. Ha prestato servizio, per l'occasione, la Fanfara Colle di Nava Ana sezione di Imperia".

Gli alpini di Vallecrosia sono stati accompagnati dal sindaco della città della famiglia Fabio Perri, dall'assessore Mirko Valenti e dal consigliere regionale Veronica Russo. Per l'occasione erano presenti anche sindaci di diverse città liguri, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e l’assessore regionale all’Urbanistica e ai Trasporti Marco Scajola. "Questa mattina, insieme all’assessore Mirko Valenti, abbiamo partecipato con grande emozione al 76° Raduno Nazionale al Sacrario della Divisione Alpina Cuneense, al Colle di Nava. Un momento di profonda memoria e unità nazionale ma soprattutto un’occasione per esserci, come istituzioni, accanto agli Alpini del Gruppo di Vallecrosia, sempre esempio di dedizione, umiltà e amore per la comunità" - commenta il sindaco Fabio Perri - "Insieme abbiamo onorato il ricordo dei caduti, partecipato alla sfilata, condiviso il momento dell’alzabandiera e la santa messa, stringendoci nel valore della memoria e della tradizione. La loro presenza in ogni iniziativa cittadina e nelle ricorrenze più solenni è un pilastro del nostro vivere civile. Oggi, noi eravamo lì per dire grazie per tutto quello che fanno ogni giorno per difendere la nostra Patria".