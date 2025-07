Vicepresidente Piana e assessore Scajola al 76° raduno degli alpini a Nava: "Rappresentano storia e valori del nostro territorio"

Il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e l’assessore all’Urbanistica e ai Trasporti Marco Scajola hanno preso parte oggi al 76esimo raduno degli Alpini a Nava, frazione di Pornassio. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Imperia, in ricordo della Divisione alpina Cuneense. Alla sfilata verso il Sacrario sono succedute la Santa Messa celebrata dal cappellano don Marco Castagna e da don Graziano Colombo e l’orazione ufficiale del Consigliere Nazionale Giovanni Badano.



“Preservare la memoria di quanto accaduto è un dovere morale – dice il vicepresidente–. Il sacrificio degli Alpini della Divisione Cuneense, l’impegno e il senso del dovere che hanno dimostrato, sono un esempio che va trasmesso alle nuove generazioni. Ringrazio l’ANA e tutti i partecipanti al raduno per aver rinnovato, anche quest’anno, un momento di intensa partecipazione civile e patriottica, che unisce il passato al presente con grande dignità e rispetto.”



“Da anni partecipo con piacere ed emozione a ogni edizione del raduno nazionale degli alpini al Colle di Nava – sottolinea l’assessore Marco Scajola –. Siamo giunti alla settantaseiesima, ma il ricordo delle migliaia di uomini caduti nella campagna di Russia è più vivo che mai, in un momento in cui, purtroppo, la guerra è di nuovo presente in diverse parti del mondo. Onore alla Divisione alpina Cuneense, ma anche a tutti i morti causati dai conflitti. Ringrazio gli amici alpini per quanto storicamente fatto e per quanto fanno ancora oggi per il bene della nostra comunità”.