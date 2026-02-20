Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida: l’appello del Comune di Taggia

A partire dal 3 agosto 2026, la Carta d’Identità cartacea non sarà più valida, né ai fini dell’espatrio, né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. A stabilirlo il Regolamento europeo 1157/2019, che impone standard di sicurezza più stringenti per i documenti di riconoscimento. A seguito di ciò il Comune di Taggia raccomanda ai cittadini ancora in possesso del documento cartaceo, di provvedere a richiedere il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE). Gli interessati sono nvitati a prendere appuntamento con l’Ufficio Anagrafe rivolgendosi al numero 0184.476222 oppure, inviando una mail al seguente indirizzo: anagrafe@comune.taggia.im.it
