Ventimiglia, consegnati i primi 11 Baby Kit ai neogenitori

Ieri pomeriggio, presso la sala consiliare del Comune, sono stati consegnati i primi 11 Baby Kit ai neogenitori di Ventimiglia, un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, che ha accolto le famiglie in un momento simbolico e ricco di emozione.

Il Baby Kit rappresenta un gesto di benvenuto concreto, e di forte valore simbolico, ai nuovi nati della città e contiene: un ciuccio, un portaciuccio ed un libretto informativo con indicazioni utili e aggiornate sui servizi e le opportunità offerte dal Comune ai neogenitori

Si tratta di uno strumento pensato per accompagnare le famiglie nei primi mesi di vita dei bambini e per facilitare l’accesso alle prime pratiche amministrative e ai supporti disponibili erogati dal Comune.

“Con la consegna dei primi Baby Kit manteniamo un impegno preso con i cittadini - dichiara il Sindaco Flavio Di Muro - Accogliere un nuovo nato significa investire nel futuro della nostra comunità. Vogliamo che ogni famiglia si senta sostenuta fin dal primo giorno e che percepisca la vicinanza concreta dell’Amministrazione comunale in un momento così importante e delicato della vita”.

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore ai Servizi Sociali Milena Raco, che ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: “Abbiamo scelto la borsa di tela perché volevamo che non fosse solo un contenitore, ma un oggetto riutilizzabile, un ricordo che resti nel tempo e che riporti con la mente a quel giorno così speciale.

L’attenzione alle famiglie per noi è altissima, perché sappiamo che rappresentano il punto focale della nostra comunità. C’è bisogno di stare vicino ai bisogni concreti delle famiglie e dei bambini, soprattutto nei primi mesi di vita. Per questo abbiamo voluto inserire anche il libro dei servizi: non un semplice opuscolo, ma uno strumento chiaro e utile per accompagnare, assistere e supportare i neogenitori, facendo sapere loro che il Comune c’è ed è disponibile ad aiutarli”

La sala consiliare, tradizionalmente sede di attività istituzionali, si è trasformata per l’occasione in uno spazio di accoglienza, riempiendosi di carrozzine, sorrisi e nuove vite. Un momento particolarmente significativo per l’Amministrazione, che ha potuto dare il benvenuto a tanti nuovi ventimigliesi, già parte integrante della comunità e protagonisti del suo futuro.