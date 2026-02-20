Sanremo, conclusi i lavori di asfaltatura in corso Matuzia: nuovo manto stradale e segnaletica rinnovata

Si sono conclusi i lavori di asfaltatura in corso Matuzia a Sanremo, dove è ora presente un nuovo manto tra il bivio con via Padre Semeria e l’hotel Miramare in prossimità dell’inizio dell’Imperatrice. Dopo la posa si è proceduto anche con la nuova tracciatura, comprensiva degli attraversamenti pedonali. I lavori sono stati effettuati in orario notturno per ridurre al minimo i disagi al traffico.

Sempre in zona Foce erano stati recentemente portati a termine gli interventi sulle tombinature. Per evitare il rischio di allagamenti, in caso di importanti fenomeni atmosferici e forti piogge, erano stati installati nuovi tombini e modificati quelli esistenti. Alcuni di questi erano stati infatti trasformati in “bocce di lupo”, in grado di accogliere i flussi di acqua non solo orizzontalmente ma anche sul fronte del marciapiede, aumentandone quindi la raccolta.