Sanremo, torna “Cantiamo con la Laringe 2026”: screening gratuiti e divulgazione scientifica durante la settimana del Festival

Durante la settimana della 76a edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo (24-28 febbraio 2026), a cura della S.C. Otorinolaringoiatria dell'Asl1 Imperiese, prenderà il via l’evento dal titolo "Cantiamo con la Laringe 2026", giunto alla sua seconda edizione, che prevede delle giornate dedicate alla divulgazione di informazioni scientifiche sull'organo della laringe, sulla voce e di prevenzione delle patologie laringee più comuni.



Da martedì 24 a venerdì 27, le giornate si articoleranno durante l’orario pomeridiano (dalle 15 alle 18) presso la prestigiosa location di Casa Sanremo al Palafiori. Sarà a disposizione della strumentazione dedicata per lo studio endoscopico ambulatoriale della laringe (esame fibrolaringoscopico), con possibilità di eseguire esami endoscopici al pubblico, a scopo di screening gratuito per la patologia laringea, in casi selezionati. Saranno presenti il Direttore del Dipartimento Area Chirurgica e Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria di Asl1 Dott. Marco Giudice e il personale Medico della S.C. Otorinolaringoiatria dell'Asl1 per l’esecuzione degli esami endoscopici e per la divulgazione scientifica sull’argomento. Sarà possibile visionare video dedicati agli argomenti sottoelencati e poster esplicativi a completare le informazioni scientifiche.



Gli argomenti trattati saranno, con le diverse e dovute modalità, i seguenti:

• La laringe, organo della voce (cenni di anatomia e fisiologia)

• La voce, come studiarla e come valutarla

• La voce nel "performer" vocale• La disfonia

• Fitoterapia ed integratori• Le patologie funzionali laringee

• Le patologie organiche laringee

• A tu per tu con lo Specialista ORL (possibilità di screening gratuito endoscopico).



" Nel momento in cui si celebra la canzone italiana, Asl1 mette al centro la voce e le sue patologie con un'importante attività di divulgazione scientifica e screening. Un'iniziativa - sottolinea il Coordinatore d'Area Dott. Marino Anfosso – significativa perché in un momento come quello del Festival della Canzone si condividono e portano all'attenzione della popolazione i temi relativi alla salute”.

“La settimana del Festival della Canzone Italiana rappresenta un’occasione per portare l’attenzione su temi molto importanti come quello della salute - dichiara il sindaco di Sanremo Alessandro Mager -. Salutiamo quindi con favore questa iniziativa organizzata dalla Asl1, giunta alla sua seconda edizione, attraverso la quale saranno approfonditi alcuni aspetti legati in particolare alla laringe, prendendo spunto dal suo ruolo per la voce e quindi per il canto”.



La Asl 1 ringrazia il Comune di Sanremo che ha patrocinato l’evento, il Dott. Antonio Cavallero, Presidente della Commissione Sanità del Comune di Sanremo, la Gruppo Eventi – Casa Sanremo, la Vocal Coach Monia Russo, la ditta Pentax e la ditta Scharper.



