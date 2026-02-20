Manutenzione straordinaria sulla condotta del Roja: lunedì 23 febbraio possibili disservizi idrici nel Ponente

Lunedì prossimo, nella fascia oraria tra le 7.30 e le 19, sarà eseguito un intervento programmato di manutenzione straordinaria sulla condotta sottomarina del Roya, nel tratto compreso tra Sanremo e Imperia. L’operazione è necessaria per effettuare una riparazione urgente e improcrastinabile. Nel dettaglio, la falla è stata individuata rapidamente dal personale della società, ma le condizioni meteomarine avverse, protrattesi nel tempo, hanno impedito un intervento immediato. Nelle scorse settimane, Rivieracqua è comunque riuscita a portare a termine le operazioni preliminari, tra cui la rimozione del rivestimento in cemento a protezione della tubazione e la preparazione della tratta interessata, attività propedeutiche alla posa di un nuovo giunto speciale.

L’intervento, particolarmente complesso, richiede manovre sulla rete acquedottistica che potranno avere ripercussioni sulla continuità del servizio. Durante la giornata sono quindi possibili disservizi diffusi e anche interruzioni prolungate della fornitura idrica nei comuni di Cipressa, Costarainera, Civezza, San Lorenzo al Mare, Imperia, Dolcedo (frazione Isolalunga e via Garibaldi), Diano Marina, Diano Arentino, Diano San Pietro, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e Cervo. Nel corso delle operazioni e nelle fasi immediatamente successive al ripristino del servizio potranno verificarsi riduzioni di pressione e fenomeni di opalescenza dell’acqua, «destinati a rientrare progressivamente al termine delle attività».

A supporto della gestione dell’emergenza, Rivieracqua metterà a disposizione due autobotti per garantire l’approvvigionamento idrico ai serbatoi che dovessero andare in crisi prima della conclusione dell’intervento. «Eventuali aggiornamenti sulla localizzazione dei mezzi saranno pubblicati sul sito rivieracqua.it». La condotta interessata è un’infrastruttura strategica con oltre 40 anni di servizio. Il suo raddoppio è già stato realizzato nel tratto Imperia–Andora grazie ai finanziamenti del PNRR. Per il tratto Sanremo–Imperia, invece, è stata presentata una richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un analogo intervento.

La riparazione sarà inoltre l’occasione per completare l’allaccio del raddoppio della tubazione del Roya in zona Prino, a Imperia. Pur non coinvolgendo direttamente il Comune di Sanremo, l’intervento potrebbe determinare variazioni di pressione e interruzioni temporanee e localizzate del servizio anche sul sistema cittadino. Rivieracqua conclude scusandosi per i disagi arrecati all’utenza, sottolineando che si tratta di un intervento urgente e non differibile, «indispensabile per garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio idrico».