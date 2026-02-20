A Sanremo va in scena il Sanremo Christian Song Festival con il patrocinio di Senato e Camera: la spiritualità diventa fenomeno musicale internazionale

La Città dei Fiori ospita, ancora una volta, due manifestazioni musicali che dialogano e si distinguono per linguaggi e identità. Da un lato, la storica kermesse del Festival della Canzone Italiana, simbolo della tradizione pop italiana; dall’altro, il Sanremo Cristian Music Festival – Festival della Canzone Cristiana 2026, ideato e diretto dal cantautore toscano Fabrizio Venturi, conosciuti nel mondo come il Sanremo Christian Song Festival https://en.wikipedia.org/wiki/Sanremo_Christian_Song_Festival capace di trasformare la spiritualità in linguaggio artistico contemporaneo e internazionale. Questa edizione conferma il carattere internazionale del Festival della Canzone Cristiana: artisti provenienti da tutta Italia portano nuove sonorità, esperienze culturali e visioni artistiche che arricchiscono Sanremo, trasformando la Christian Music in fenomeno culturale e di spettacolo, in grado di conquistare il pubblico italiano e internazionale, e aprendo una nuova onda nella storica città dei Festival. Il Festival, che ha ricevuto il Patrocinio del Senato della Repubblica italiana, della Camera dei Deputati, della Regione Liguria e delle Provincia di Imperia, si ispira profondamente al pensiero di Sant’Agostino, il quale ricordava che “Chi canta bene prega due volte”: un motto che sintetizza perfettamente la missione del Sanremo Cristian Music Festival, capace di unire bellezza artistica, spiritualità e valori universali in un linguaggio contemporaneo e internazionale.



L’appuntamento è per sabato 28 febbraio 2026, alle ore 12:30, su Bom Channel, canale 68 del digitale terrestre, su Sky 5068, e in streaming sui canali social de La Luce di Maria, in concomitanza con la finale del Festival della Canzone Italiana. «La Christian Music non è più confinata a contesti liturgici», spiega il direttore artistico Fabrizio Venturi. «Questa edizione conferma il nostro respiro internazionale e la capacità di portare una nuova onda a Sanremo: la Christian Music è oggi un fenomeno culturale e di spettacolo, capace di dialogare con il grande pubblico e con la scena musicale mondiale». Il Festival ha anche una dimensione sociale e missionaria: negli ultimi anni ha sostenuto progetti in Ucraina, portando musica e solidarietà nelle zone colpite dal conflitto, promuovendo pace e coesione sociale attraverso arte e impegno civile. L’edizione 2026 è dedicata agli operatori di pace, ai militari e alle Forze dell’ordine, figure che incarnano quotidianamente l’impegno per la difesa della vita, della dignità umana e del bene comune. Il riferimento spirituale di questa edizione del Festival è chiaro: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9), un richiamo etico, sociale e spirituale, rafforzato dalla collaborazione con l’Associazione “Vigile del Fuoco Carlo La Catena”, presieduta da Nicola Perna, con cui è stato sottoscritto un protocollo per promuovere cultura della pace, servizio e responsabilità condivisa. Alla quinta edizione, il Sanremo Cristian Music Festival si conferma un punto di riferimento internazionale: il suo pubblico cresce anno dopo anno, sempre più affezionato alla musica e ai valori universali che rappresenta. Il Festival diventa così un vero “Festival nel Festival”, una staffetta ideale tra musica leggera italiana e Christian Music, trasformando la canzone in strumento di racconto, testimonianza sociale e veicolo di messaggi universali.

I finalisti, provenienti dal DDT Music Festival, preselezione ufficiale svolta a novembre 2025 in provincia di Firenze, si contenderanno i trofei realizzati dal maestro orafo Michele Affidato:

Marco Celauro – Canzone: “Il tuo amore”

Federica Cardone – Canzone: “Nel tuo abbraccio tutto tace”

Figli del Padre – Canzone: “Il giusto perseguitato”

Anna Carollo – Canzone: “La guarigione”

Mauro Serra – Canzone: “Il tuo amore mi circonda”

Sanfi – Canzone: “Misero fiore”

Francesco Grazioli – Canzone: “Perdono”

Mariateresa – Canzone: “Luce universale”

Renato Belluccio – Canzone: “Infrangibile”

Ale G Queen – Canzone: “Dio meraviglioso”

Con questo duplice volto, Sanremo si conferma non solo capitale della musica leggera italiana, ma anche città internazionale della Christian Music, con una nuova onda culturale e spettacolare, una missione globale e un pubblico sempre più coinvolto.



