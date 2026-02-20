Bobby Solo protagonista di SanremON 2026: al Victory Morgana Bay l’Expo che unisce musica, arte ed eccellenze italiane

Con l’avvicinarsi dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo, cresce l’attesa per uno degli eventi collaterali più attesi della settimana musicale ligure: “SanremON – Artigianato, Cultura, Spettacolo, Sport e Tradizioni Eno-Gastronomiche… Calabria & Italia dentro al Festival”, ospitato il 27 febbraio nella prestigiosa cornice del Victory Morgana Bay. Promosso dall’Associazione Centro Spettacolo (ACS) in collaborazione con il Comune di Sanremo, SanremON si conferma anche per il 2026 come un vero e proprio Expo dell’eccellenza italiana, dedicato alla creatività, all’enogastronomia, all’artigianato e alle arti performative.

Bobby Solo: un protagonista della musica italiana

Tra i protagonisti annunciati spicca Bobby Solo, cantante e interprete leggendario, vincitore di due edizioni del Festival di Sanremo e autore di brani diventati colonne sonore per intere generazioni. L’artista sarà presente al SanremON non soltanto per celebrare la sua straordinaria carriera, ma anche per presentare i suoi due nuovi singoli: “Shishkebab” e “L’amore italiano”, quest’ultimo interpretato con la soprano crossover Cosetta Gigli.“L’amore italiano” si preannuncia come un inno alla tradizione e all’identità del nostro Paese, un dialogo emozionante tra pop e sonorità classiche.

Un parterre di ospiti d’eccellenza

L’edizione 2026 di SanremON vedrà la partecipazione di numerose figure di rilievo provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo, della moda e della cultura. Tra gli ospiti confermati:

· Numa Palmer, cantautrice e artista a tutto tondo

· Maria Sofia Palmieri, talento poliedrico nel settore artistico

· Elisa Forte, attrice acclamata

· Maria Monsè, nota showgirl

· Ennio Drovandi e Antonella Salvucci, protagonisti di lunga esperienza nel panorama dello spettacolo

· Nadia Bengala, figura storica della moda e del lifestyle italiano

· Regista e sceneggiatore Luigi Nappa, protagonista nel cinema contemporaneo

· Marilina Gagliardo, imprenditrice nel settore del benessere

· Ginevra Pesce, massoterapista professionista di alto profilo

· Serena De Bari, cantante apprezzata dal pubblico

· Franco Donato, opinionista e volto noto del giornalismo di costume

· Martina Di Maria, influencer seguita da migliaia di fan

· Luca Venturi, produttore culturale e creativo

· Angela Achilli, conduttrice e inviata Rai

· Andrea Foriglio, medico e personaggio televisivo

La manifestazione sarà inoltre arricchita dalla presenza di importanti professionisti dell’informazione come il giornalista RAI Leonardo Metalli, il giornalista milanese Emanuele Sanzone, testimoni dell’eco mediatica dell’evento. Una vasta schiera di altri nomi, tra artisti emergenti, creativi e professionisti della moda e della comunicazione, completerà questo ricco programma, confermando SanremON come un autentico punto di incontro culturale e di networking per addetti ai lavori e appassionati.

Un percorso sensoriale tutto italiano

Oltre alle esibizioni e agli interventi ospiti, il Victory Morgana Bay ospiterà un percorso sensoriale dedicato all’artigianato e all’enogastronomia italiana, con esperienze di degustazione e momenti dedicati alla promozione delle biodiversità alimentari italiane.