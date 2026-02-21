Sanremo anticipa l’estate della grande musica: svelata la Summer Symphony 2026 con dieci concerti d’eccellenza (Foto)

Alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo, che vedrà l’Orchestra Sinfonica di Sanremo protagonista sul palco del Teatro Ariston, la città della musica alza il sipario sulla quinta edizione della Sanremo Summer Symphony 2026, svelata eccezionalmente in anteprima. Un segnale forte, che conferma la crescita e l’ambizione di una rassegna ormai centrale nel panorama culturale estivo italiano. La manifestazione, nata dalla collaborazione tra il Comune di Sanremo, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, gli operatori turistici e le realtà culturali del territorio, porterà dal 5 luglio al 21 agosto dieci concerti di altissimo livello nella cornice dell’Auditorium Franco Alfano, confermato come palcoscenico di riferimento del Ponente ligure per la grande musica dal vivo. Artisti italiani e internazionali, prime assolute, grandi tributi e contaminazioni tra generi saranno il filo conduttore di un cartellone trasversale e di qualità.

L’assessore al Turismo Alessandro Sindoni sottolinea il valore strategico della rassegna: “La Sanremo Summer Symphony rappresenta un asset fondamentale per il posizionamento turistico della città. Un cartellone di questo livello attira un pubblico nazionale e internazionale qualificato, rafforzando l’identità di Sanremo come capitale della musica tutto l’anno e generando valore per l’intero territorio”. La presentazione ufficiale si è svolta al Palafiori, alla presenza del direttore artistico Giancarlo De Lorenzo, che ha spiegato: “La Sanremo Summer Symphony è per noi un vero laboratorio artistico. Ogni estate incontriamo linguaggi diversi e li rileggiamo attraverso la nostra identità. Presentare la stagione prima del Festival è il segno di una crescita importante e di un lavoro corale che coinvolge tutta la Fondazione”.

Dal crossover tra sinfonica, jazz, pop e canzone d’autore emerge una proposta capace di intrecciare mondi sonori differenti: dall’apertura affidata a Goran Bregović, che si esibirà eccezionalmente sul grande palco di Pian di Nave, fino al tributo sinfonico ai Queen con Break Free – Long Live the Queen. In mezzo, nomi di prestigio come Kurt Elling, Ana Carla Maza, Raiz, Filippo Graziani, Ron, Paola Turci e la prima assoluta “Tra il mare e le stelle”, omaggio poetico a Lucio Dalla. L’assessore alla Cultura Enza Dedali evidenzia anche il valore simbolico dei luoghi: “La collaborazione tra Comune e Fondazione è un esempio virtuoso di progettualità condivisa. La rassegna valorizza l’Auditorium Franco Alfano, rilanciato proprio grazie alla Summer Symphony, rafforzando l’immagine di Sanremo come città della musica oltre il periodo del Festival”.

A chiudere, le parole del presidente della Fondazione Filippo Biolé, che rimarca il forte legame con il Festival e con i giovani talenti: “In questi giorni la nostra Orchestra è davvero sotto i riflettori: 19 dei 32 musicisti presenti all’Ariston sono professori stabili della Fondazione. Un record che testimonia l’impegno costante nella valorizzazione dei talenti e nel dialogo continuo con la città”. Con prevendite online aperte da martedì 24 febbraio, la Sanremo Summer Symphony 2026 si conferma così non solo come rassegna musicale, ma come motore culturale e turistico capace di proiettare Sanremo in una dimensione internazionale, ben oltre i confini temporali del Festival.

La presentazione odierna modifica le strategie della Sinfonica e del comune, per anticipare di diversi mesi la presentazione, in occasione del Festival, per poter garantire agli appassionati ed ai futuri ospiti della città dei fiori, una serie di appuntamenti di qualità che, sicuramente, faranno divertire ed appassionare il pubblico.

(Sotto il calendario completo)