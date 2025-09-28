 / Eventi

Esibizioni, dimostrazioni, stand e incontri con atleti: al via la Festa dello sport a Ventimiglia (Foto e video)

Centro cittadino trasformato in un villaggio sportivo per valorizzare le realtà associative del territorio

Una giornata interamente dedicata allo sport, alla condivisione e alla valorizzazione delle realtà associative del territorio. Ha preso il via, questa mattina, a Ventimiglia la Festa dello sport 2025.

Fino alle 18 il centro cittadino, in particolare l'area intorno piazza della Libertà e i giardini pubblici, sarà un grande villaggio sportivo animato da esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive locali, attività interattive per tutte le età, stand informativi e promozionali e incontri con gli atleti e testimonial.

Dalle 15 alle 17 è, inoltre, previsto un evento di wrestling, una spettacolare esibizione con campioni di fama internazionale ma si potranno ammirare anche esibizioni di skate e del Cai, che si arrampica sul palazzo del Municipio. Dalle 17 alle 18 vi sarà, infine, la cerimonia di premiazione con la consegna del riconoscimento allo sportivo ventimigliese dell'anno. Per l'occasione parteciperà anche la campionessa di basket Martina Bestagno.

Elisa Colli

