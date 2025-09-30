Festa dello Sport a Ventimiglia, l'associazione di pescatori dilettanti 'La Scogliera' propone una gara di traina costiera (Foto e video)

Sport, pesca e divertimento a Ventimiglia. In concomitanza con la Festa dello Sport, andata in scena domenica scorsa nel centro cittadino, l'associazione di pescatori dilettanti 'La Scogliera' ha proposto una gara di traina costiera.

Per l'occasione si sono riunite trentaquattro barche sia italiane che francesi. "C'è stata una bella affluenza" - fa sapere il tesoriere dell'associazione La Scogliera Lucio De Luca - "Dieci gli equipaggi premiati, più i due più piccoli e, inoltre, è stato consegnato il premio Big fish. Marco Perri e Gianmaria Pappalardo si sono piazzati primi, Matteo Gullo e Marco Lo Cascio sono giunti secondi mentre Federico Riotto e Walter si sono classificati terzi. Il premio Big fish, invece, è stato consegnato a Patrick Melini".

L'evento è stato organizzato dall'associazione La Scogliera con la partecipazione del negozio 'A pesca da Sam'. "Abbiamo proposto questa gara in concomitanza con la Festa dello Sport organizzata a Ventimiglia" - spiega - "Non potendo partecipare con le barche direttamente alla festa abbiamo, perciò, cercato di essere comunque partecipi alla giornata dedicata allo sport organizzando una gara di pesca alla traina, ottenuti tutti i permessi da parte della Capitaneria di porto. A fine gara si è svolto un rinfresco per tutti i partecipanti".