Ventimiglia: grande successo per la Festa dello Sport (Foto)

Grande successo e soddisfazione per la riuscita della Festa dello Sport che si è svolta ieri nel centro cittadino di Ventimiglia, trasformando la città in un palcoscenico all’aria aperta dedicato allo sport, alla partecipazione e ai valori dell’aggregazione sociale.

Centinaia di persone hanno preso parte alla manifestazione, testimoniando l’interesse e l’affetto della cittadinanza verso il mondo dello sport e verso le associazioni che quotidianamente lo animano.

Il Sindaco Flavio Di Muro e l’Assessore allo Sport Serena Calcopietro rivolgono un sentito ringraziamento a tutte le associazioni sportive intervenute, ai ragazzi, ai genitori, ai maestri delle singole discipline e a tutti i cittadini. Un ringraziamento particolare agli sponsor per aver creduto in questa manifestazione, che con la generosa somma di 32.000 euro hanno consentito la realizzazione di un evento di alto livello.

Tra le novità di quest’anno, ha riscosso particolare successo lo spettacolo di wrestling, che ha intrattenuto il pubblico con due ore di esibizioni, attirando curiosità ed entusiasmo, fatta eccezione per alcune espressioni deprecabili pronunciate in apertura dello spettacolo, che non erano certamente previste e dalle quali l’Amministrazione prende le distanze. Un “imprevisto” che non ha comunque distolto coloro che assistevano dal godimento di un momento di spensieratezza e di svago diverso dal solito.

«Per noi la Festa dello Sport non si deve limitare a un singolo giorno, ma deve durare tutto l’anno - dichiarano il Sindaco Di Muro e l’Assessore Calcopietro. Per questo, oltre a eventi come questo che permettono alla cittadinanza di avvicinarsi alle singole associazioni e realtà sportive, stiamo investendo concretamente sulle strutture: abbiamo appena rifatto completamente il campo da calcio Simone Morel, con un investimento di 530.000 euro, e abbiamo approvato il progetto per il rifacimento completo delle palestre della GIL, per altri 600 mila euro. Non ci fermeremo certamente qui, perché per noi lo sport conta 365 giorni all’anno».