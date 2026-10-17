Rally di Sanremo, piazza Colombo si trasforma nel cuore della gara: auto in riordino dopo una prima giornata di spettacolo (Foto)

La giornata di Rally si chiude con il parco chiuso e il riordino in piazza Colombo, dove il pubblico ha potuto ammirare da vicino le vetture che partecipano alla gara valida per il Campionato Italiano, protagoniste di uno spettacolo che ha coinvolto il centro matuziano. Dopo le emozioni della superspeciale di Porto Sole e le prime prove sulle strade dell'entroterra, le auto sono tornate nel cuore di Sanremo, trasformando il cosiddetto solettone in una vetrina per gli equipaggi e per gli appassionati. La città dei fiori si conferma così il centro della manifestazione, con il pubblico che ha seguito da vicino una delle giornate più attese del fine settimana motoristico. La prima tappa del 73° Rallye Sanremo ha aperto la sfida tricolore, in un appuntamento che mette in palio punti importanti per il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco e per l'European Rally Trophy.

Dalla prova spettacolo di Portosole alle strade dell'entroterra

Il programma di oggi è cominciato di buon mattino con lo shakedown a San Romolo, la sessione di test che ha permesso ai piloti di verificare il comportamento delle vetture prima della partenza ufficiale. Nel pomeriggio i riflettori si sono accesi su Portosole, dove il percorso cittadino di 2,06 chilometri ha richiamato migliaia di spettatori, regalando immagini suggestive tra le banchine e il mare. La superspeciale ha visto Andrea Nucita conquistare il miglior tempo, precedendo i principali protagonisti della corsa tricolore, in una classifica iniziale caratterizzata da distacchi contenuti. Subito dopo, il Rallye ha lasciato la città per affrontare le prove speciali di Carpasio-Ville San Pietro, lunga 14,70 chilometri, e Caravonica-Rezzo, con i suoi 24,83 chilometri. Un primo confronto sulle strade dell'entroterra destinato a mettere alla prova equipaggi e vetture in vista della giornata decisiva di domenica.

La manifestazione matuziana è stata accompagnata anche dalle altre competizioni che animano il fine settimana motoristico. Il 41° Sanremo Rally Storico ha concluso la propria sfida europea con il successo del francese François Delecour, navigato da Fabrice Gordon, capace di chiudere con 56 secondi di vantaggio sul polacco Maciej Lubiak. Nel confronto valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, invece, si è imposto l'equipaggio formato da "Il Valli" e Stefano Cirillo, davanti a Elio Cortese e Ciro Lamura. Una giornata intensa, dunque, per Sanremo e per tutto il Ponente ligure, con le prove sulle strade dell'entroterra e il ritorno delle vetture in città a confermare il richiamo di una manifestazione che unisce sport, turismo e tradizione automobilistica.

Domani il verdetto del Campionato Italiano: otto prove speciali e arrivo alle 16.30

Domani, domenica 18 ottobre, sarà la giornata più importante per il 73° Rallye Sanremo, ultima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco 2026. Gli equipaggi ripartiranno alle 7 da piazza Colombo per affrontare otto prove speciali, con quattro tratti da ripetere due volte e oltre 111 chilometri cronometrati. La sfida si giocherà sulle strade di San Romolo, Ghimbegna, Badalucco, Molini, Buggio, Semoigo e Bajardo, in un percorso che richiederà precisione, concentrazione e una gestione attenta delle gomme. Il confronto per il titolo italiano resta il tema centrale di una gara che chiude la stagione tricolore e che assegnerà punti decisivi anche nell'ultima prova. Gli appassionati potranno seguire da vicino le vetture nei passaggi in città e nelle aree di assistenza, prima del gran finale previsto a Pian di Nave.

Il programma di domenica 18 ottobre

7.00: partenza della seconda tappa da piazza Colombo

7.07: primo passaggio al parco assistenza di via Adolfo Rava

7.49: PS4 San Romolo-Ghimbegna, 10,28 km

8.10: PS5 Ghimbegna-Badalucco, 19,14 km

9.05: PS6 Molini-Buggio, 19,11 km

10.03: PS7 Semoigo-Bajardo, 7,39 km

10.58: riordino degli equipaggi in piazza Colombo

11.40: secondo passaggio al parco assistenza di via Adolfo Rava

12.37: secondo passaggio sulla San Romolo-Ghimbegna

12.58: secondo passaggio sulla Ghimbegna-Badalucco

13.53: secondo passaggio sulla Molini-Buggio

14.51: PS11 Semoigo-Bajardo, ultima prova e Power Stage

16.30: arrivo e cerimonia conclusiva a Pian di Nave.

La prova finale di Semoigo-Bajardo, in programma alle 14.51, sarà particolarmente attesa: oltre a chiudere la gara, assegnerà i punti supplementari della Power Stage e potrà incidere sul risultato conclusivo del campionato. La cerimonia d'arrivo è prevista alle 16.30 a Pian di Nave, dove saranno celebrati i vincitori. Anche domani Sanremo sarà quindi il centro operativo e scenografico della manifestazione, con piazza Colombo per il riordino, via Adolfo Rava per l'assistenza e il lungomare per l'arrivo. Una domenica di motori e passione che promette di tenere con il fiato sospeso gli appassionati fino all'ultimo chilometro cronometrato.

Per chi non potrà raggiungere le prove, è prevista anche una copertura televisiva: ACI Sport TV seguirà alcuni passaggi della giornata, mentre la Power Stage conclusiva sarà trasmessa in diretta su Rai Sport dalle 14.45. Un'occasione per vivere il momento decisivo del Rallye e conoscere l'esito della sfida tricolore, al termine di un fine settimana che riporta Sanremo al centro del panorama rallistico nazionale e internazionale.

(Foto di Erika Bonazinga)