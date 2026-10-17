Vini in Villa, al via la quarta edizione a Villa Nobel

È iniziata a Villa Nobel la quarta edizione di “Vini in Villa”, manifestazione dedicata al vino e alla gastronomia, in programma anche oggi, domenica 18 ottobre, dalle 17 alle 24.

L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Enocultura con la collaborazione tecnica di Decantico Academy Srl, si svolge quest’anno nella nuova sede di Villa Nobel, dopo le precedenti edizioni a Villa Ormond.

All’inaugurazione erano presenti gli organizzatori Marco Gallo e Salvatore Infante, il sindaco Alessandro Mager, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, il senatore Gianni Berrino e il consigliere regionale Armando Biasi.

La manifestazione propone oltre 300 etichette in degustazione, con la presenza dei sommelier Fisar e un programma di masterclass e approfondimenti dedicati ai territori vitivinicoli. Nel parco sono inoltre presenti un’area gastronomica con diverse proposte di cucina e street food, oltre a musica dal vivo e dj set.

L’accesso al parco è gratuito, mentre le degustazioni sono disponibili attraverso un sistema di gettoni a pagamento.