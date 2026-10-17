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Eventi | 17 ottobre 2026, 18:32

A Pietrabruna torna la Castagnata: castagne, teatro, musica e divertimento per tutta la famiglia

Domenica di festa nel borgo con il pranzo a base di specialità locali, lo spettacolo del Teatro a 360°, il concerto del duo Beatrice e Serena e iniziative dedicate ai più piccoli

Marco Silvano Corradi e Gioacchino Logico

Marco Silvano Corradi e Gioacchino Logico

"Castagnata" è il titolo della manifestazione in programma domani, domenica, a Pietrabruna. Con le castagne grandi protagoniste, ci sarà, prima, un pranzo con offerte gastronomiche diversificate, e quindi uno spettacolo teatrale, musica e intrattenimento per bambini. 

Si comincia alle 12 quando verranno sfornati polenta e funghi, formaggio, salsiccia e rostelle. Alle 13.30 il "Teatro a 360°", su un vicino palco, proporrà uno spettacolo improntato su diverse brevi sketch, soprattutto comici ma non dimenticando, per i "buongustai", una pièce drammatica. Saranno impegnati Lorena Bonifetto, Marco Silvano Corradi, Marino Longo e Gioacchino Logico. Alle 14,30 ecco, attese, le castagne, accompagnate da frittelle di mele. Musica affidata al collaudato (e apprezzato) duo femminile Beatrice e Serena. E ci saranno anche sorprese per i bambini. L'organizzazione è della Pro Loco "I Prebunolli" in collaborazione con l'Amministrazione comunale.


 

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