A Pietrabruna torna la Castagnata: castagne, teatro, musica e divertimento per tutta la famiglia

"Castagnata" è il titolo della manifestazione in programma domani, domenica, a Pietrabruna. Con le castagne grandi protagoniste, ci sarà, prima, un pranzo con offerte gastronomiche diversificate, e quindi uno spettacolo teatrale, musica e intrattenimento per bambini.

Si comincia alle 12 quando verranno sfornati polenta e funghi, formaggio, salsiccia e rostelle. Alle 13.30 il "Teatro a 360°", su un vicino palco, proporrà uno spettacolo improntato su diverse brevi sketch, soprattutto comici ma non dimenticando, per i "buongustai", una pièce drammatica. Saranno impegnati Lorena Bonifetto, Marco Silvano Corradi, Marino Longo e Gioacchino Logico. Alle 14,30 ecco, attese, le castagne, accompagnate da frittelle di mele. Musica affidata al collaudato (e apprezzato) duo femminile Beatrice e Serena. E ci saranno anche sorprese per i bambini. L'organizzazione è della Pro Loco "I Prebunolli" in collaborazione con l'Amministrazione comunale.



