Ventimiglia, recupero e valorizzazione delle mura romane e medievali: convegno Lions al Forte dell'Annunziata (Foto e video)

"Recupero, consolidamento e valorizzazione delle mura romane e medievali" è stato il tema al centro del convegno ospitato ieri al Mar nel Forte dell'Annunziata a Ventimiglia.

Tante persone, tra le quali anche autorità civili locali, regionali, nazionali e francesi, erano presenti all'iniziativa, proposta dalla Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs e da diversi Lions Clubs International Distretto 108 Ia3 (Lions Club Ventimiglia, Lions Club Bordighera Caponero Host, Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matutia, Lions Club Ufficiali d'Italia e Alpi Marittime, Lions Club Arma e Taggia e Leo Club Ventimiglia-Bordighera e Valli) con il patrocinio del comune di Ventimiglia.

Per l'occasione, dopo l'esibizione del soprano Nadiia Karpova, sono intervenuti Liria Aprosio, vicepresidente della Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il senatore Gianni Berrino, il governatore del distretto 108 Ia3 Nicoletta Nati, il sindaco di Lucca Mario Pardini, Franceco Butera, presidente della Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs, PDG Giuseppe Guerra, presidente onorario della Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs, Pier Maria Stabile, direttore dell'Archivio di Stato, Daniela Gandolfi, direttrice dell'Istituto Internazionale Studi Liguri, che ha parlato della 'Scoperta, tecnica, cronologia delle mura romane e altomedievali di Ventimiglia', il professor Francesco Brigadeci, docente dell'università di Torino, che ha illustrato su 'Conoscere e conservare: riflessioni di restauro e di educazione civica', Emilio Mello, chimico e primo direttore del Laboratorio Scientifico CCR che si è soffermato sul punto di vista chimico e conservazione del costrutto, e il professor Giampiero Lombardini, docente di Urbanistica dell'università di Genova, che ha affrontato 'Urbanistica, recupero e sostenibilità'. Il convegno è stato moderato da Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico e referente F.I.C.M.I.C.

Una tavola rotonda pensata come momento di confronto diretto sulle possibilità di recupero, gestione e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale. "Abbiamo deciso di fare questo convegno per far conoscere alle persone la Fondazione Internazionale Città Murate che ha raggiunto un numero incredibile: 400 città" - afferma Liria Aprosio, vicepresidente della Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs - "Significa che c'è una sensibilità verso il nostro patrimonio storico e culturale di cui noi dobbiamo essere orgogliosi. Abbiamo deciso di svolgere questo congresso, con le sue peculiarità e strutture, a Ventimiglia perché ha le mura in pietra. Un'occasione per valorizzare le mura. In primavera, invece, ci sposteremo a Lucca per valorizzarla".

"Porgo i saluti agli organizzatori e ai partecipanti del convegno. Impegni sopraggiunti mi impediscono di essere presente ma voglio esprimervi il mio sostegno e la mia soddisfazione per la vostra iniziativa culturale" - dice Claudio Scajola, presidente della Provincia di Imperia, che ha mandato un messaggio che è stato letto ai presenti da Liria Aprosio - "Credo che conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico del nostro territorio sia un nostro preciso dovere sia come i cittadini sia ancor più come amministratori. E' una forma di rispetto per chi ci ha preceduto e trasmette alle nuove generazioni una sensibilità e un riguardo per ciò che è stato costruito all'interno della nostra comunità. Mi auguro che questo convegno possa generare interesse sempre più grande per la cura del nostro patrimonio".

"Fa piacere vedere la sala piena. Questo convegno non è fine a sé stesso per la nostra amministrazione perché abbiamo già intrapreso delle iniziative per valorizzare le mura del nostro centro storico"- afferma il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Abbiamo avviato un protocollo con l'università di Genova dove una sessantina di laureandi in architettura hanno scelto Ventimiglia Alta, di loro iniziativa, per realizzare tesine di laurea. Bisogna avere idee innovative. Dai convegni devono emergere anche proposte costruttive per valorizzare le mura che prima servivano per chiudere e proteggere le città, oggi devono servire per aprire la città verso il turismo. Il centro storico è collocato in una posizione di crinale rispetto al mare e di vista ottima rispetto al flusso veicolare dell'autostrada, della statale e del cavalcavia. Presentare a chi è di passaggio, e non pensa di fermarsi a Ventimiglia, il centro storico mediante un'illuminazione da lontano può far scegliere Ventimiglia come meta di destinazione turistica. L'occhio vuole la sua parte. Significa creare un indotto economico".

"Ringrazio i Lions per aver organizzato un convegno su un aspetto che magari agli italiani passa inosservato. In Italia ci sono tante città e borghi che hanno conservato le loro mura" - dichiara il senatore Gianni Berrino - "Le mura hanno permesso alle civiltà di svilupparsi mantenendo le proprie priorità e peculiarità. Oggi sono viste come un elemento di disturbo. Bisogna combinare un valore storico, culturale e architettonico delle mura".

Dopo un delizioso buffet allestito nei minimi particolari dal ristorante La Balena Bianca di Vallecrosia al Mare sulla terrazza del Forte dell'Annunziata e animato dall'esibizione degli Sbandieranti dei Sestieri e i musici del libero comune marinaro di Ventimiglia APS, nel pomeriggio si è svolta una visita guidata gratuita con Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico, alla scoperta alle mura di Ventimiglia.