Rally di Sanremo, Sindoni rilancia la sfida europea: "Comune e Casinò pronti a fare la propria parte" (Video)

Il ritorno del Rally di Sanremo nel Campionato Europeo è un obiettivo ancora possibile e il Comune è pronto a fare la propria parte, insieme al Casinò, per provare a riportare la gara moderna nel calendario continentale già dal prossimo anno. A confermarlo è l'assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Sindoni, che in questo fine settimana dedicato ai motori, con il Rallye Sanremo, il Rally Storico e il Rally delle Palme, rilancia le ambizioni della città. La candidatura per il 2027 è stata presentata, ma la partita non è ancora chiusa e molto dipenderà dalla capacità di mettere insieme le risorse economiche necessarie. "Il Comune e il Casinò siamo pronti a fare la nostra parte", ha spiegato Sindoni, confermando la disponibilità delle due realtà cittadine a sostenere il progetto. Una prospettiva che richiede, però, anche il coinvolgimento di altri interlocutori istituzionali.

L'assessore ha fatto il punto sulla situazione rispondendo a una domanda sulla possibilità di riportare a Sanremo la validità europea della gara principale. "In realtà è ancora tutto da giocarsi l'Europeo. Con Sergio Maiga ne stiamo parlando, il Comune e il Casinò siamo pronti a fare la nostra parte, quindi c'è un alert", ha dichiarato. Il riferimento è al confronto in corso con il presidente dell'Automobile Club del Ponente Ligure, da anni impegnato nel mantenere alto il prestigio della manifestazione e nel cercare di riportarla ai massimi livelli internazionali. La decisione sulla composizione del calendario europeo non è ancora definitiva e Sanremo vuole farsi trovare pronta, cercando di sfruttare ogni possibilità per ottenere un risultato che avrebbe ricadute importanti sul piano sportivo, turistico e promozionale.

Il passaggio più significativo delle dichiarazioni di Sindoni riguarda proprio i tempi e la volontà dell'amministrazione di non considerare il 2027 un traguardo irraggiungibile. "Non si è ancora deciso la tappa dell'Europeo, quindi Sanremo si sta muovendo per sostenere quelli che possono riportarci l'Europeo a Sanremo, per cui noi ci confidiamo già per l'anno prossimo", ha aggiunto l'assessore. Una posizione che conferma l'intenzione di lavorare fin da subito per rendere concreta la candidatura, senza attendere ulteriori sviluppi prima di attivarsi sul fronte istituzionale ed economico. L'obiettivo è sostenere l'organizzazione e costruire le condizioni per una manifestazione di livello superiore rispetto all'attuale appuntamento tricolore, valorizzando una tradizione sportiva che ha reso Sanremo un nome conosciuto ben oltre i confini nazionali.