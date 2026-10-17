Sanremo, punto informativo della protezione civile in via Matteotti per la settimana nazionale (Foto)

Un punto informativo dedicato alla Protezione civile e alla gestione delle emergenze è stato allestito oggi in via Matteotti, di fronte al Centrale, a Sanremo, in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile.

L’iniziativa ha permesso di avvicinare cittadini e passanti ai temi della prevenzione e della gestione delle situazioni di emergenza, attraverso la distribuzione di materiale informativo dedicato.

Al punto informativo erano presenti il personale del Servizio Protezione Civile del Comune di Sanremo e i volontari delle associazioni convenzionate con l’ente: la squadra antincendi boschivi San Bartolomeo, i Rangers d’Imperia e le RES – Radio Emergenza Sanremo.

A portare il proprio saluto agli operatori e ai volontari sono stati anche il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e il vicesindaco Fulvio Fellegara.

L’appuntamento si inserisce nel programma della settimana nazionale, che punta a promuovere la conoscenza delle attività di Protezione civile e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’informazione e della preparazione di fronte alle emergenze.