Piana a Pontedassio per la “Lecca d’Argento” 2026: il riconoscimento a Livio Calzamiglia per l’impegno nella tutela della memoria della Valle Impero

L’assessore regionale all’Entroterra Alessandro Piana ha partecipato oggi a Pontedassio alla cerimonia “Personaggio dell’anno 2026”, organizzata dall’associazione “a Lecca”, che ha conferito la “Lecca d’argento” al professor Livio Calzamiglia.



“È motivo di orgoglio vedere come il nostro entroterra continui a valorizzare le proprie radici culturali, storiche e umane - commenta l’assessore Alessandro Piana -. Il riconoscimento al professor Livio Calzamiglia premia una figura che ha dedicato intelligenza, passione e anni di studio alla salvaguardia della memoria storica e delle tradizioni della Valle Impero. Custodire il passato e valorizzare le eccellenze del territorio è fondamentale per costruire un futuro solido per le nostre comunità. Ringrazio l’associazione ‘a Lecca’, di cui ho l’onore di essere socio, per il prezioso lavoro di presidio culturale e rivolgo al professor Calzamiglia le mie più vive congratulazioni per questo importante riconoscimento”.