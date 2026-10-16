Taggia, la Banda Pasquale Anfossi festeggia 170 anni e riparte nel segno di Mozart

La Banda Pasquale Anfossi di Taggia dà il via alle celebrazioni per il suo centosettantesimo anniversario dalla fondazione incontrando il sindaco Mario Conio per la presentazione ufficiale dei nuovi corsi di Musica d'Insieme e di Strumento.
Per l'occasione, il direttore e maestro Vitaliano Gallo si è recato in Comune eseguendo dal vivo con il proprio fagotto un celebre estratto da "Non più andrai" dalle Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart.
L'incontro è stato l'occasione per ricordare i prossimi appuntamenti in programma per lo storico sodalizio. Domenica 15 novembre la Banda accompagnerà la Messa di Santa Cecilia presso la Parrocchia della Madonna Miracolosa a Taggia, momento solenne dedicato ai festeggiamenti per i 170 anni della sua nascita.
Successivamente, giovedì 17 dicembre, il Teatro delle Opere Parrocchiali ospiterà il Concerto delle Sequelle, che vedrà in scaletta l'Ouverture de Il flauto magico per rendere omaggio ai 270 anni dalla nascita del compositore salisburghese.
Il sindaco Conio ha sottolineato il valore simbolico e culturale della ricorrenza, rimarcando quanto la continuità della tradizione musicale rappresenti un patrimonio fondamentale per la comunità.
I corsi promossi dalla Banda Anfossi si propongono di garantire un futuro solido a questa longeva istituzione, aprendo le porte a giovani e adulti di ogni età desiderosi di avvicinarsi alla pratica musicale.