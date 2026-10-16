Terzo fine settimana di ottobre con gli "Eventi Autentici Liguri". Assessore Lombardi: "La nostra regione si conferma una destinazione viva ed esperienziale anche nella stagione autunnale"

Prosegue per tutto il mese di ottobre la rassegna di iniziative dedicate agli "Eventi Autentici Liguri" e al Tempo Libero, sostenuta e finanziata da Regione Liguria.

Il terzo fine settimana del mese propone un ricco itinerario tra sagre, feste popolari, rievocazioni e momenti enogastronomici, pensato per offrire a residenti e turisti l'opportunità di scoprire le tradizioni più autentiche delle varie località regionali.

“La nostra regione si conferma una destinazione viva ed esperienziale anche nella stagione autunnale - afferma l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi - gli Eventi Autentici Liguri rappresentano un tassello fondamentale per valorizzare la tipicità dei singoli comuni e tramandare patrimonio culturale, radici e prodotti locali. È un'opportunità concreta per avvicinarsi alle comunità del posto, esplorare borghi suggestivi e vivere in prima persona l'anima vera del territorio”.

Le manifestazioni rappresentano un tassello fondamentale per la valorizzazione dei singoli comuni, consentendo di tramandare il patrimonio culturale locale e offrendo ai visitatori l'occasione di entrare in contatto diretto con la storia e l'anima del territorio.

L'impegno economico complessivo stanziato da Regione Liguria ammonta a quasi 600 mila euro, risorse destinate a sostenere un totale di 206 appuntamenti su scala regionale.

Nel dettaglio, 179 progetti sono promossi da Comuni e Pro Loco per la promozione dell'identità locale, mentre 27 iniziative riguardano attività per il tempo libero organizzate dalle associazioni territoriali.

Tra i vari appuntamenti del weekend figura anche la Festa della Castagna a Pantasina, nel Comune di Vasia in provincia di Imperia, in programma il 18 ottobre con degustazioni, musica dal vivo e intrattenimento.