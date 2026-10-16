Sanremo Marathon 2026, definiti i percorsi della decima edizione: novità sul lungomare e un nuovo Social Reality

La Sanremo Marathon 2026 entra nel vivo con la definizione dei percorsi della decima edizione, in programma domenica 6 dicembre. L'appuntamento podistico tornerà ad avere come grande protagonista la pista ciclopedonale del Ponente ligure, con un tracciato rinnovato e alcune novità pensate per valorizzare ulteriormente il territorio. Confermato il campo di atletica di Pian di Poma come sede di partenza e arrivo delle principali gare, in una giornata che coinvolgerà atleti, appassionati e famiglie. Il Comitato Organizzatore ha messo a punto i percorsi delle diverse distanze, dalla maratona alla mezza, passando per la 10 Km e la Family Run. Confermata anche l'Ospedaletti Run di 5 Km, in programma sabato 5 dicembre, che anticiperà il fine settimana dedicato alla corsa.

Il percorso della maratona si svilupperà verso levante, attraversando Sanremo e Arma di Taggia dopo l'ingresso nella pista ciclopedonale. I partecipanti transiteranno quindi sul nuovo ponte alla foce del torrente Argentina, proseguendo verso Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare, dove sarà posizionato il giro di boa. La principale novità riguarda proprio il passaggio nei comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, che all'andata avverrà sul lungomare, a ridosso delle spiagge. Una soluzione che permetterà ai podisti di correre a stretto contatto con il mare, attraversando uno degli scorci più suggestivi della costa. Il ritorno verso ponente condurrà gli atleti fino a Ospedaletti, lungo tutto il litorale della pista ciclopedonale, prima del rientro a Sanremo e dell'arrivo al campo di atletica di Pian di Poma.

Percorsi differenziati anche per le altre distanze, con l'obiettivo di offrire a ogni partecipante un'esperienza adatta alle proprie caratteristiche. La mezza maratona seguirà un tracciato simile a quello della gara principale, ma con il primo giro di boa collocato all'altezza dell'ex stazione ferroviaria di Arma di Taggia. Per la 10 Km, invece, i concorrenti raggiungeranno l'ex stazione ferroviaria di Sanremo, per poi dirigersi verso ponente fino a Ospedaletti, dove sarà prevista l'ultima inversione prima del ritorno al campo di atletica. Spazio anche a chi desidera partecipare senza affrontare una gara competitiva: la Family Run si svilupperà interamente sulla pista ciclopedonale, per una lunghezza di circa 3 chilometri. Il programma del fine settimana sarà completato sabato 5 dicembre dall'Ospedaletti Run, sulla distanza di 5 Km.

Accanto all'organizzazione sportiva, la decima edizione porta con sé anche il ritorno del Social Reality della Sanremo Marathon, iniziativa che permetterà di seguire da vicino la preparazione di tre atleti in vista dell'appuntamento di dicembre. Sono stati selezionati Massimo Aurelio La Grasta, che si cimenterà nella maratona, Michela Tallone, impegnata nella mezza maratona, e Silvia Annuzzi, che affronterà la 10 Km. Ognuno di loro partirà con obiettivi differenti, condividendo sui canali social ufficiali della manifestazione le tappe del proprio avvicinamento alla gara. Nelle prossime settimane, attraverso Facebook e Instagram, sarà quindi possibile seguire allenamenti, progressi e preparazione dei tre protagonisti, entrando nel percorso che li condurrà al traguardo del 6 dicembre.

A seguire gli atleti saranno l'allenatore Roberto Giacopelli e la biologa nutrizionista Chiara Roncallo, del team Nutrimedisport guidato da Stefano Beschi. Un accompagnamento che affiancherà la preparazione atletica all'attenzione per l'alimentazione, elementi importanti per affrontare al meglio le rispettive distanze. Il Social Reality punta così a raccontare la maratona anche dal punto di vista di chi si allena, si pone un obiettivo e lavora per raggiungerlo, offrendo al pubblico uno sguardo sul percorso che precede la competizione.

Nel frattempo, proseguono le iscrizioni alla Sanremo Marathon 2026. Tutte le informazioni sulle gare, sui percorsi, sugli aspetti logistici e sulle convenzioni alberghiere sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, www.sanremomarathon.it. La decima edizione si prepara così a unire sport e promozione del territorio, con la pista ciclopedonale e il litorale del Ponente ligure ancora una volta al centro di un evento capace di coinvolgere atleti di diversi livelli e appassionati di corsa.