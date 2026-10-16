Anche quest’anno il Comune di Sanremo aderisce alla “Settimana Nazionale della Protezione Civile” organizzando per domani (sabato 17 ottobre), dalle ore 10 alle 18, un punto informativo per la cittadinanza in via Matteotti, di fronte al Centrale.
Oltre al personale del Servizio Protezione Civile del Comune di Sanremo, saranno presenti i volontari delle associazioni convenzionate con l’ente, ovvero la squadra antincendi boschivi San Bartolomeo, i rangers d’Imperia e le RES - Radio Emergenza Sanremo.
Durante gli orari indicati verrà distribuito il materiale informativo sul tema di protezione civile e gestione delle emergenze.
L’obiettivo della “Settimana Nazionale della Protezione Civile” è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile per un approccio consapevole al territorio.