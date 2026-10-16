Bordighera punta sulla cultura: corsi di lingue e di teatro a Borghetto San Nicolò (Foto e video)

Bordighera propone corsi di lingua, inglese e francese, e di teatro a Borghetto San Nicolò.

I corsi saranno gratuiti e rivolti ai residenti. "Vogliamo dare il via a quello che è uno degli aspetti del nostro progetto cultura a cui teniamo particolarmente: il corso di lingua inglese e il corso di teatro, che erano già stati fatti negli anni passati. Verrà aggiunta la lingua francese oltre all'inglese. I corsi verranno svolti a Borghetto San Nicolò, oltre nel centro di Bordighera, a Palazzo del Parco" - dice il sindaco Marzia Baldassarre - "Desideriamo valorizzare le nostre frazioni, come illustrato nel nostro programma elettorale. Partiamo da Borghetto con corsi di lingue, perché le lingue abbattono i confini e riducono le differenze che ci possono essere, anche culturali, tra due nazioni. Inoltre, per noi che siamo al confine con la Francia, le lingue diventano uno strumento importante per poter dare delle opportunità in più alle persone che pensano di andare a lavorare in Francia e non sempre hanno gli strumenti per poterlo fare. Verrà, inoltre, istituito uno sportello per frontalieri che sarà aperto una volta al mese nella frazione di Borghetto proprio per fornire alle persone informazioni pratiche e utili che sono assolutamente necessarie per iniziare a mettere un primo piede in Francia. Investire nella conoscenza delle lingue significa, dunque, offrire alle persone strumenti concreti per costruire il proprio futuro. Lo stesso valore diamo al corso di teatro. Crediamo fortemente che la cultura sia crescita, aggregazione, condivisione e pensiamo che il teatro possa aiutarci in questo percorso perché arricchisce le persone. Borghetto è anche teatro di un progetto specifico che abbiamo già presentato alla comunità: 'Borghetto 1470 – Le radici di Bordighera'. Ha per oggetto lo sviluppo e la cura della manutenzione e l'igiene urbana della frazione che ha bisogno di interventi, dai più piccoli ai più grandi, come la realizzazione di un parcheggio che è la priorità. Abbiamo redatto insieme alla comunità di Borghetto un programma di eventi e manifestazioni dedicato per la stagione fine 2026 e 2027. Interesserà le famiglie, i giovani, i ragazzi e le persone meno giovani. Abbiamo un altro progetto ambizioso su Borghetto: scrivere un libro che sia la raccolta di storie, ricordi, aneddoti proprio di questa frazione che è importante dal punto di vista storico perché da lì sono partite 32 famiglie che hanno dato origine a Bordighera".

L'Amministrazione Baldassarre ha previsto un progetto per valorizzare Borghetto San Nicolò, dove è prevista anche l'apertura di uno sportello per frontalieri. "Nel 1470 32 famiglie di Borghetto sono andate dal podestà di Ventimiglia per chiedere il permesso di ristrutturare i ruderi per farli diventare burdigheta, cioè il piccolo Borghetto e da lì nacque Bordighera" - aggiunge il consigliere comunale Barbara Bonavia parlando del progetto annuale di valorizzazione culturale, identitaria, turistica e comunitaria di Borghetto San Nicolò - "Borghetto ha, quindi, bisogno di ritornare in auge. E' una frazione bellissima, ci sono tante cose. Le associazioni stanno già facendo tanto, e per questo le ringraziamo tanto, ma hanno bisogno di un sostegno dell'Amministrazione comunale. Questo progetto è molto articolato e ci crediamo molto".

Borghetto San Nicolò ospiterà un corso di francese e uno di inglese. "Sono un'insegnante di lingue, una traduttrice e lavoro nel mondo linguistico a 360°. Ho creato, insieme alla persona che si occuperà dello sportello per frontalieri a Borghetto, un corso per frontalieri, ormai dieci anni fa, che mi ha dato la possibilità di formare 200 persone in zona sia per la lingua francese che inglese" - fa sapere Céline Haond, traduttrice, interprete giurata e formatrice linguistica - "Quello che proponiamo insieme all'Amministrazione comunale darà l'opportunità e gli strumenti per andare a lavorare oltreconfine. Oggi si pensa che con l'intelligenza artificiale e il traduttore automatico le lingue non servano più ma non è così. A Montecarlo se non si riesce a passare gli esami di lingua che chiedono non si arriva neanche al colloquio di lavoro per essere assunti. A Borghetto, quindi, vogliamo fare un corso di francese e inglese impostato più su come andare a lavorare in Francia e a Monaco acquisendone gli strumenti: come fare un cv, come fare un colloquio, come interfacciarsi con i fornitori e con i clienti, come parlare al telefono o come scrivere una email. In centro a Bordighera faremo, invece, corsi improntati più sulla lingua in sé: la grammatica, la coniugazione, i modi di dire e come imparare la lingua in generale. Sono previsti due open day per illustrare nel dettaglio l’offerta formativa e capire i livelli: principiante, intermedio e avanzato. E' prevista una lezione a settimana da 75 minuti da novembre a maggio. Sarà importante la parte di studio a casa, è, quindi, fondamentale che le persone siano consapevoli che dovranno ritagliarsi del tempo libero per studiare. Gli open day saranno il 21 ottobre alle 18.30 nella Sala Rossa al Palazzo del Parco di Bordighera e il 24 ottobre alle 17 a Borghetto San Nicolò, nell’aula polifunzionale situata nel centro del paese accanto al bar".

Verrà, inoltre, proposto un corso di teatro con il Collettivo Ligure Arti Performative (CLAP). "Abbiamo fondato un collettivo di arti performative in cui la promozione sociale è al centro" - afferma Eugenio Ripepi - "Il teatro come insegnamento è complesso. Ci sono tante persone che si rivolgono ai corsi di teatro per motivi diversi". "Sono trent'anni che facciamo formazione teatrale" - sottolinea Giorgia Brusco di Clap - "A Bordighera sono ormai quindici anni che organizziamo corsi di teatro aperti a bambini, ragazzi e adulti, però, quest'anno abbiamo detto: 'perché non sfruttiamo l'idea del teatro come strumento e veicolo di comunità?'. Il teatro ha davvero questa grande potenzialità: creare un momento di aggregazione e scambio. Il programma dipenderà da chi si iscriverà. Faremo un open day il 12 dicembre alle 17 a Borghetto. Il corso inizierà a gennaio e durerà fino a giugno. Vorremmo dare anche una restituzione al pubblico con uno spettacolo itinerante finale".