Camporosso, luci spente e docce fredde al Campo Zaccari: disagi ieri per i giovani atleti durante gli allenamenti

Disagi al Campo di Atletica Zaccari di Camporosso, dove nella serata di ieri, secondo quanto segnalato da alcuni fruitori dell'impianto, numerosi giovani atleti si sono trovati a fare i conti con una situazione tutt'altro che agevole durante gli allenamenti. Alle 19 la struttura era frequentata da ragazzi provenienti da diverse polisportive, impegnati nelle varie discipline dell'atletica leggera. C'era chi si dedicava al lancio del peso e chi correva sulla pista, in una normale serata di attività sportiva. Con il passare dei minuti, però, il progressivo calare della luce naturale ha reso sempre più difficile proseguire gli esercizi, fino a trasformare l'allenamento in un problema per chi si trovava all'interno del campo.

Il problema principale sarebbe stato rappresentato dall'illuminazione, che non è entrata in funzione quando ha iniziato a fare buio. Intorno alle 19, infatti, gli atleti si aspettavano che venissero accesi i fari per consentire a tutti di continuare le attività in condizioni adeguate. Questo, tuttavia, non sarebbe avvenuto. La situazione è peggiorata con il passare del tempo, tanto che alle 19.30, stando al racconto dei frequentatori, "non si vedeva più nulla". A quel punto è stata avanzata la richiesta di accendere le luci, anche considerando che, secondo quanto riferito, l'impianto dovrebbe rimanere aperto fino alle 20.30.

La risposta ricevuta dai responsabili, sempre secondo la ricostruzione fornita da chi ha segnalato l'accaduto, avrebbe ricondotto il problema ai fari, che sarebbero bruciati e quindi inutilizzabili. La stessa problematica sarebbe stata segnalata al Comune già da una decina di giorni, senza che, almeno nella serata di ieri, fosse ancora stata ripristinata l'illuminazione. Un disservizio che rischia di incidere concretamente sulla possibilità di svolgere gli allenamenti nelle ore serali, soprattutto in un periodo dell'anno in cui le giornate si accorciano e la luce naturale viene meno sempre prima.

A completare il quadro delle criticità, secondo quanto riferito dai fruitori, ci sarebbe stato anche un secondo problema: l'assenza di acqua calda nelle docce. Una circostanza che ha aggiunto ulteriori disagi per i giovani atleti al termine dell'attività sportiva. Le segnalazioni raccolte evidenziano quindi due aspetti distinti, ma entrambi legati alla fruibilità della struttura: da una parte l'illuminazione, indispensabile per garantire allenamenti in sicurezza nelle ore serali, dall'altra i servizi degli spogliatoi, che dovrebbero consentire agli utenti di usufruire di condizioni adeguate dopo lo sport.

La vicenda riporta l'attenzione sulle condizioni del Campo Zaccari e sulla necessità di garantire la piena funzionalità degli impianti destinati all'attività sportiva, frequentati quotidianamente da ragazzi e società del territorio. La richiesta dei fruitori è che il problema dei fari venga risolto e che siano verificate anche le condizioni delle docce, così da permettere a tutti di utilizzare la struttura negli orari previsti. Resta da chiarire quando potranno essere ripristinate le condizioni necessarie per svolgere regolarmente gli allenamenti e se siano previsti interventi per risolvere le criticità segnalate.