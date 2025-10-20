Sanremo: lavori al tetto del mercato di Valle Armea, le prime piogge allagano le aule dell'istituto turistico socio-sanitario

Anche se la pioggia caduta in queste ore non risulta per ora eccessiva, questa mattina alcuni alunni dell'istituto scolastico turistico socio-sanitario, all'interno del mercato dei fiori di Valle Armea, sono stati costretti a tornare a casa, in quanto la scuola è risultata inagibile a causa di una grossa infiltrazione d'acqua nelle aule. Il dirigente dell'istituto ha immediatamente informato il comune ed il vice sindaco (oltre che assessore a scuole e servizi sociali) è intervenuto di persona per verificare la situazione.

Fellegara ha tranquillizzato alunni e genitori, spiegando che sono già state avviate le operazioni per mettere in sicurezza la scuola così da garantire agli studenti di rientrare nelle aule già domani mattina.

Sul tetto della struttura da alcuni mesi sono in corso dei lavori e probabilmente siccome alcuni punti non sono ancora stati impermeabilizzati si sono verificate le infiltrazioni d'acqua dopo le piogge di stanotte. Ma servirà un controllo ulteriore per poter capire effettivamente cosa sia successo. La buona notizia resta comunque che sin da domani il problema dell'inagibilità dovrebbe dirsi risolto.

Al momento, però, continua a piovere dentro e gli addetti stanno lavorando con secchi e cartoni per evitare che i corridoi si bagnino ulteriormente. Nel frattempo si stanno controllando anche gli ascensori per verificare eventuali criticità.