Istituto Ruffini-Aicardi chiuso ancora domani per infiltrazioni d’acqua: lavori in corso al Mercato dei Fiori

A seguito delle infiltrazioni d’acqua piovana verificatesi nelle aule dell’Istituto IIS Ruffini-Aicardi — ubicate all’interno del complesso del Mercato dei Fiori di Valle Armea — il Comune di Sanremo ha emesso un’ordinanza dirigenziale di chiusura per la giornata di martedì 21 ottobre, al fine di consentire i necessari interventi di messa in sicurezza.

Questa mattina, nonostante la pioggia non particolarmente intensa, alcune aule sono risultate inagibili a causa di consistenti infiltrazioni provenienti dal tetto, attualmente interessato da lavori di rifacimento. Gli studenti del corso turistico e socio-sanitario sono stati quindi invitati a lasciare l’edificio in via precauzionale. Il dirigente scolastico ha immediatamente allertato il Comune, e il vicesindaco Fulvio Fellegara, con delega a scuole e servizi sociali, è intervenuto sul posto per verificare personalmente la situazione. Fellegara ha voluto rassicurare studenti e famiglie: "Gli interventi per la messa in sicurezza sono già in corso — ha spiegato — e contiamo di poter garantire il rientro in aula già da mercoledì mattina".

Secondo le prime verifiche, le infiltrazioni sarebbero state causate da punti del tetto non ancora completamente impermeabilizzati, dove la pioggia delle ultime ore ha trovato vie di accesso. I tecnici stanno ora controllando l’intera copertura e anche gli impianti interni, compresi ascensori e corridoi, per escludere ulteriori criticità. Al momento il personale è ancora al lavoro, utilizzando secchi e cartoni per contenere l’acqua in attesa del completamento degli interventi urgenti. Se i lavori procederanno secondo i tempi previsti, l’istituto potrà riaprire regolarmente mercoledì 22 ottobre.