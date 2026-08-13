Caldo record e divieti di balneazione, il Laghetto delle Noci preso d'assalto: boom di presenze a Molini di Triora (Foto)

Negli ultimi giorni il Laghetto delle Noci, a Molini di Triora, è stato letteralmente preso d'assalto da residenti e turisti in cerca di un po' di refrigerio. L'ondata di caldo che da settimane interessa anche il Ponente ligure, con temperature ben oltre le medie stagionali, ha spinto moltissime persone a lasciare le spiagge per raggiungere uno dei luoghi più suggestivi dell'entroterra della Valle Argentina. A favorire questo vero e proprio "esodo" verso il torrente sono stati anche i recenti divieti di balneazione (revocati da alcuni giorni) che hanno interessato parte del litorale del golfo di Arma di Taggia, inducendo molti bagnanti a cercare un'alternativa immersa nella natura.

Il laghetto si riempie di famiglie, giovani e gruppi di amici arrivati non solo dalla provincia di Imperia, ma anche dalla vicina Costa Azzurra e da altre località della Liguria. Le aree ombreggiate lungo le rive sono state occupate rapidamente, mentre il torrente offriva un sollievo prezioso dalle alte temperature. Un'immagine che si è ripetuta per diversi giorni consecutivi, confermando come il piccolo angolo verde della Valle Argentina rappresenti ormai una delle mete estive più apprezzate dell'entroterra imperiese quando il mare non rappresenta la soluzione ideale.

Il Laghetto delle Noci è da anni uno dei simboli naturalistici di Molini di Triora. Alimentato dalle acque limpide del torrente Argentina, è caratterizzato da piccole cascate, rocce levigate e pozze naturali che, nel tempo, sono diventate una meta molto amata per chi desidera trascorrere qualche ora lontano dall'affollamento delle spiagge. Il sito prende il nome dalla località circostante e rappresenta uno dei punti più conosciuti dell'alta valle, inserito in un contesto paesaggistico di grande pregio, tra boschi, sentieri e i caratteristici borghi dell'entroterra.

Il grande afflusso registrato in questi giorni conferma anche una tendenza ormai consolidata nelle estati più calde: quando le temperature salgono e il mare presenta criticità legate alla qualità delle acque o ai divieti temporanei di balneazione, l'entroterra diventa una valida alternativa. La combinazione tra aria più fresca, acqua di torrente e paesaggi incontaminati continua infatti ad attirare un numero crescente di visitatori, contribuendo anche a valorizzare il patrimonio turistico della Valle Argentina e delle sue eccellenze naturalistiche. Il Laghetto delle Noci, ancora una volta, si è confermato uno dei luoghi simbolo di questa estate rovente nel Ponente ligure.