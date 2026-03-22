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Politica | 22 marzo 2026, 11:02

Referendum sulla magistratura, l’assessore regionale Luca Lombardi al voto a Sanremo

Il titolare regionale al Turismo si è recato questa mattina al seggio di via Panizzi per esprimere la propria scelta

Referendum sulla magistratura, l’assessore regionale Luca Lombardi al voto a Sanremo

Si è svolta questa mattina, alle 9 in punto, la votazione dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che si è recato al seggio di via Panizzi a Sanremo per partecipare al referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. 

Lombardi ha raggiunto il seggio nelle prime ore della giornata, contribuendo al flusso di votanti che fin dal mattino ha caratterizzato l’avvio della consultazione. Dopo le procedure di identificazione, l’assessore ha espresso il proprio voto e ha salutato il personale impegnato nelle operazioni, sottolineando l’importanza della partecipazione civica.

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