Referendum sulla magistratura, l’assessore regionale Luca Lombardi al voto a Sanremo

Si è svolta questa mattina, alle 9 in punto, la votazione dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che si è recato al seggio di via Panizzi a Sanremo per partecipare al referendum costituzionale sulla riforma della magistratura.

Lombardi ha raggiunto il seggio nelle prime ore della giornata, contribuendo al flusso di votanti che fin dal mattino ha caratterizzato l’avvio della consultazione. Dopo le procedure di identificazione, l’assessore ha espresso il proprio voto e ha salutato il personale impegnato nelle operazioni, sottolineando l’importanza della partecipazione civica.