Referendum per 'Vallecrosia al Mare', abitanti chiamati alle urne per votare il cambio del nome della città

Vallecrosia cambierà nome? Lo decideranno i cittadini, oggi e domani, andando a votare il referendum per Vallecrosia al Mare.

Gli abitanti si potranno, infatti, recare ai seggi, muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido, il 22 marzo dalle 7 alle 23 e il 23 marzo dalle 7 alle 15 dove riceveranno una scheda di color giallo con su scritto: "Referendum consultivo ai sensi della legge regionale 12/2020. Volete voi che la denominazione del comune di Vallecrosia venga mutata da 'Vallecrosia' a 'Vallecrosia al mare'?". Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto tracciando un segno X: su Sì se desidera cambiare il nome della città in 'Vallecrosia al mare'; su NO se desidera che la città continui a chiamarsi 'Vallecrosia'. Se l'elettore traccerà un segno sia sul Sì che sul NO allora il voto sarà nullo. Il referendum in questione ha un quorum fissato al 30% degli aventi diritto al voto, quindi sarà valido solo se raggiungerà la quota minima fissata.

Sarà, dunque, un'occasione per tutti i cittadini, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del voto, di esprimere il proprio parere in merito alla proposta lanciata dall'Amministrazione Perri, e sostenuta dal Comitato del Sì, di cambiare il nome della città in 'Vallecrosia al Mare'.