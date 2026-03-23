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Politica | 23 marzo 2026, 15:39

Affluenza in provincia al 55,91% e primo vantaggio del Sì: attesa per i risultati e il referendum sul nome di Vallecrosia

Seggi chiusi alle 15, scrutinio in corso: alta partecipazione nei piccoli comuni, a livello nazionale è avanti il 'No'

Affluenza in provincia al 55,91% e primo vantaggio del Sì: attesa per i risultati e il referendum sul nome di Vallecrosia

Si attesta al 55,91%, alla chiusura dei seggi, la percentuale definitiva dei votanti al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Scattato subito lo scrutinio, Montegrosso Pian Latte è il comune in provincia con l’affluenza maggiore, pari al 73,27%, davanti a Caravonica con il 72,28%, Cosio d’Arroscia con il 68,92% e Airole con 68,18%.

Tra i centri urbani più importanti troviamo Imperia con il 60,06%, Sanremo con il 52,98%, Ventimiglia al 49,52%, Taggia al 55,96%, Bordighera al 57,46% e Vallecrosia, interessata anche dal referendum sul nome della città, con il 53,80%. C’è ovviamente grande interesse per conoscere il risultato ma, nella nostra provincia, c’è un tema in più: quello legato al referendum di Vallecrosia sul nome della città. Il quorum è stato raggiunto già ieri e, nel pomeriggio, si saprà il risultato. I dati, sia per il quesito nazionale che per quello vallecrosino, saranno resi ufficiali in poco tempo anche perché lo scrutinio sarà semplice e veloce.

Intanto c’è già il primo dato, seppur ancora relativo a 28 sezioni su 255, e vede il ‘Sì’ prevalere con il 53,1%, mentre il ‘No’ è al 46,49%. A livello nazionale sembra prevalere il 'No'.

Per quanto riguarda la decisione dei cittadini di Vallecrosia, sulla scelta di aggiungere “Al Mare”, già intorno alle 16.30 si dovrebbe conoscere il risultato. A livello provinciale, quello sul referendum nazionale dovrebbe arrivare poco dopo.

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Carlo Alessi

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