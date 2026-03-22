Referendum sulla giustizia, bassa l'affluenza in provincia di Imperia: il dato delle ore 12

Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ecco i primi dati sull’affluenza a Imperia: il quadro che emerge a mezzogiorno è quello di una partecipazione contenuta. Secondo il portale Eligendo del Viminale, alle ore 12 ha votato il 14,72% degli aventi diritto, un dato leggermente inferiore sia alla media regionale sia a quella nazionale.

Nel confronto con le altre province liguri, Imperia risulta ultima per affluenza. Meglio fanno Savona con il 16,93%, La Spezia al 17,30% e Genova, che guida la classifica regionale con il 18,43%. Nel complesso, la Liguria si attesta al 17,50%, superando la media nazionale che si ferma intorno al 14,90%.

Guardando ai numeri sul territorio, nel capoluogo, a Imperia, ha votato il 16,65% degli elettori. Tra i centri principali spicca Diano Marina con il 18,22%, mentre Sanremo si ferma al 14,54% e Ventimiglia registra uno dei dati più bassi con l’11,83%.

A livello provinciale, il record di partecipazione appartiene a Bajardo, dove ha votato il 26,27% degli aventi diritto. All’opposto, la maglia nera va a Vessalico, con appena il 7,65%. Si tratta comunque di dati parziali, che fotografano solo una prima fase della giornata elettorale. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.