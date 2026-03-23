Affluenza bassa in provincia di Imperia, attesa per lo scrutinio e per il voto sul nome di Vallecrosia

Mentre la provincia di Imperia conferma la percentuale più bassa dei votanti al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ci si prepara allo scrutinio, che scatterà alle 15, alla chiusura dei seggi, riaperti alle 7. Ieri, alle 23, ha votato il 41,41% degli aventi diritto, con i piccoli centri dell’entroterra che, come sempre, si confermano quelli con la maggiore affluenza. Caravonica si conferma il comune leader, con il 56,52% di affluenza al voto, davanti ad Aquila D’Arroscia con il 53,49% e a Montegrosso Pian Latte con il 53,47%.

Tra i centri urbani più importanti troviamo Imperia con il 46,21%, Sanremo con il 39,08%, Ventimiglia 35,56%, Taggia 42,10%, Bordighera 41,62% e Vallecrosia, interessata anche dal referendum sul nome della città, con il 43,67%.C’è ovviamente grande interesse per conoscere il risultato ma, nella nostra provincia, c’è un tema in più: quello legato al referendum di Vallecrosia sul nome della città. Il quorum è stato raggiunto già ieri e, nel pomeriggio, si saprà il risultato. I dati, sia per il quesito nazionale che per quello vallecrosino, saranno resi ufficiali in poco tempo anche perché lo scrutinio sarà semplice e veloce.

Per quanto riguarda la decisione dei cittadini di Vallecrosia, sulla scelta di aggiungere ‘Al Mare’, già intorno alle 16.30 si dovrebbe conoscere il risultato. A livello provinciale, quello sul referendum nazionale dovrebbe arrivare poco dopo.