Referendum del 22-23 marzo, 'Vallecrosia al Mare' trionfa: la città cambia nome (Foto e video)

'Vallecrosia al Mare' vince. La cittadinanza ha votato il referendum e con 1509 voti Sì e 1284 voti NO ha, dunque, scelto di cambiare il nome della città della famiglia.

Grande la soddisfazione del sindaco Fabio Perri e della sua amministrazione che avevano proposto di aggiungere 'al Mare' al nome Vallecrosia per rafforzare le opportunità economiche e turistiche, per essere riconoscibili fuori dal territorio e valorizzare la posizione della città sul mare. "Vallecrosia da oggi si chiama Vallecrosia al Mare. Non è un cambio di identità ma un’aggiunta che racconta chi siamo davvero. Sono stati i cittadini a scegliere in un progetto, in una visione, in un percorso che stiamo costruendo insieme passo dopo passo. Questa è una vittoria per tutta la città" - commenta soddisfatto il sindaco Fabio Perri - "Una comunità che ha saputo cogliere un’opportunità, guardando al futuro e alla crescita che questa scelta potrà portare. Grazie a tutti i cittadini di Vallecrosia che hanno partecipato e votato a questo importante referendum. La vostra voce è la forza di questo cambiamento. Un risultato che guarda al futuro della nostra città: Vallecrosia al Mare".

Una scelta che era stata appoggiata dal Comitato del Sì, costituito spontaneamente da cittadini, commercianti, imprenditori, associazioni, parroci e associazioni di categoria con l'intento di sviluppare la città affiancando alla storia e alla tradizione l'innovazione e una visione di futuro.