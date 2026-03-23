Vallecrosia, cresce l’attesa per il referendum sul nuovo nome: oggi il verdetto su “al Mare”

Cresce l’attesa a Vallecrosia per il risultato del referendum sul nome della città. Se ne parla da mesi della proposta del sindaco Fabio Perri e della sua maggioranza, per trasformare il nome in ‘Vallecrosia al Mare’, una scelta che ha creato molto interesse con servizi televisivi anche a livello nazionale.

Al momento, ovviamente, non c’è nessun sentore sull’esito del voto che si conoscerà solo intorno alle 16/16.30, poco dopo la chiusura definitiva delle urne, prevista per le 15. Intanto anche i ‘big’ della politica cittadina hanno votato e, tra questi il sindaco Fabio Perri e il leader dell’opposizione, l’ex primo cittadino ed ora consigliere regionale, Armando Biasi oltre al vice Sindaco Cristian Quesada.

La scheda è di color giallo con su scritto: "Referendum consultivo ai sensi della legge regionale 12/2020. Volete voi che la denominazione del comune di Vallecrosia venga mutata da 'Vallecrosia' a 'Vallecrosia al mare'?". Ogni elettore può esprimere, fino alle 15, il proprio voto tracciando un segno X: sul Sì se desidera cambiare il nome della città in ‘Vallecrosia al mare’; sul NO se desidera che la città continui a chiamarsi ‘Vallecrosia’. Se l'elettore traccerà un segno sia sul Sì che sul NO allora il voto sarà nullo. Il referendum ha un quorum (già superato) del 30% degli aventi diritto al voto.

Ora non rimane che attendere l’esito per capire se il nome della città rimarrà l’attuale o se verrà cambiato con ‘al Mare’, come avviene per altri centri della nostra provincia, San Lorenzo, Santo Stefano e San Bartolomeo.