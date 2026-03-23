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Politica | 23 marzo 2026, 09:38

Vallecrosia, cresce l’attesa per il referendum sul nuovo nome: oggi il verdetto su “al Mare”

Urne aperte fino alle 15, quorum già raggiunto: alle 16.30 si conoscerà l’esito della consultazione

Cresce l’attesa a Vallecrosia per il risultato del referendum sul nome della città. Se ne parla da mesi della proposta del sindaco Fabio Perri e della sua maggioranza, per trasformare il nome in ‘Vallecrosia al Mare’, una scelta che ha creato molto interesse con servizi televisivi anche a livello nazionale.

Al momento, ovviamente, non c’è nessun sentore sull’esito del voto che si conoscerà solo intorno alle 16/16.30, poco dopo la chiusura definitiva delle urne, prevista per le 15. Intanto anche i ‘big’ della politica cittadina hanno votato e, tra questi il sindaco Fabio Perri e il leader dell’opposizione, l’ex primo cittadino ed ora consigliere regionale, Armando Biasi oltre al vice Sindaco Cristian Quesada.

La scheda è di color giallo con su scritto: "Referendum consultivo ai sensi della legge regionale 12/2020. Volete voi che la denominazione del comune di Vallecrosia venga mutata da 'Vallecrosia' a 'Vallecrosia al mare'?". Ogni elettore può esprimere, fino alle 15, il proprio voto tracciando un segno X: sul se desidera cambiare il nome della città in ‘Vallecrosia al mare’; sul NO se desidera che la città continui a chiamarsi ‘Vallecrosia’. Se l'elettore traccerà un segno sia sul che sul NO allora il voto sarà nullo. Il referendum ha un quorum (già superato) del 30% degli aventi diritto al voto.

Ora non rimane che attendere l’esito per capire se il nome della città rimarrà l’attuale o se verrà cambiato con ‘al Mare’, come avviene per altri centri della nostra provincia, San Lorenzo, Santo Stefano e San Bartolomeo.

Fabio Perri al voto

Fabio Perri al voto

Armando Biasi al voto

Armando Biasi al voto

Cristian Quesada al voto

Cristian Quesada al voto

Marilena Piardi al voto

Marilena Piardi al voto

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Carlo Alessi

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