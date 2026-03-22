Affluenza al 41,41% per il referendum sulla giustizia: Caravonica guida la provincia, dati dei principali comuni

Termina con il 41,41% di votanti che si sono recati alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, nella nostra provincia. Caravonica si conferma il comune leader della nostra provincia, con il 56,52% di affluenza al voto, davanti ad Aquila D’Arroscia con il 53,49% e a Montegrosso Pian Latte con il 53,47%.

Tra i centri urbani più importanti troviamo Imperia con il 46,21%, Sanremo con il 39,08%, Ventimiglia 35,56%, Taggia 42,10%, Bordighera 41,62% e Vallecrosia, interessata anche dal referendum sul nome della città, con il 43,67%. Le urne hanno chiuso e riapriranno domani alle 7 per poi chiudere alle 15, quando scatterà lo scrutinio.