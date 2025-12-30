Campana “per i bambini mai nati”, Progetto Comune Sanremo‑Taggia attacca il Vescovo Suetta

Progetto Comune Sanremo‑Taggia interviene con toni duri sull’iniziativa del Vescovo Antonio Suetta relativa all’installazione della campana che dovrebbe risuonare ogni sera alle 20 “per i bambini mai nati”. Il gruppo definisce l’iniziativa “una gravissima provocazione” e richiama il valore della legge 194, “frutto della lotta delle donne per le donne e garanzia di libertà in un Paese laico”, sottolineando come, a loro avviso, tale normativa sia “sempre meno rispettata nelle strutture ospedaliere”.

Il movimento chiede inoltre che la stessa attenzione venga riservata “alle vittime minorenni degli abusi sessuali all’interno della Chiesa”. A sostegno della propria posizione, cita i dati diffusi dalla Santa Sede, secondo cui la percentuale di membri del clero coinvolti in casi di abuso su minori sarebbe compresa tra l’1,5% e il 4%.

Progetto Comune ricorda anche come, negli ultimi cinquant’anni, in Paesi quali Francia, Stati Uniti, Australia, Irlanda, Germania e Italia, siano stati accertati “decine di migliaia di casi di violenze su minori”, episodi che – sottolineano – hanno compromesso lo sviluppo psicologico delle vittime, con conseguenze spesso gravi e talvolta collegate anche a casi di suicidio.