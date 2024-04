La Rai torna nella nostra provincia: questa volta sarà protagonista Triora in ‘Linea Verde Sentieri’

Le telecamere della Rai tornano in provincia di Imperia. Dopo i tanti appuntamenti a Sanremo, tra Festival, classicissima di primavera e carri fioriti, questa volta si inerpicheranno in montagna per parlare di Triora.

Il paese delle streghe, infatti, sarà protagonista di una prossima puntata di ‘Linea Verde Sentieri’, il programma dedicato al tema del cammino condotto da Lino Zani e Giulia Capocchi. Il programma è iniziato il 30 marzo scorso e, fino al 1° giugno descriverà i luoghi nascosti e le tradizioni attraverso gli occhi di quanti incontreranno sul loro cammino.

Di cosa si occuperà la trasmissione a Triora, al momento non è dato saperlo ma, ne siamo certi, regalerà al pubblico di Rai Uno uno splendido spaccato del piccolo centro della Valle Argentina, arrampicato sulla montagna. Non è da escludere che si parlerà della tradizione più conosciuta del paese, ovvero le streghe, con un appuntamento di fine ottobre, che vede salire in valle migliaia di persone.

Le riprese verranno effettuate la prossima settimana, martedì e mercoledì. Il primo giorno la troupe sarà a Realdo, frazione di Triora mentre il giorno dopo sarà nel capoluogo. Per consentire alla troupe della trasmissione un lavoro più agevole, il Comune ha riservato alcuni luoghi solitamente adibiti a parcheggio in corso Italia e sul piazzale di Realdo.