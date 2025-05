Elezioni comunali 2025, hanno votato i candidati sindaco di Vallecrosia (Foto)

I candidati sindaco a Vallecrosia hanno votato. Questa mattina, hanno già, espletato il loro diritto-dovere di votare alle elezioni comunali 2025.

Ha votato per prima Marilena Piardi che, appena sono stati aperti i seggi, si è recata a esprimere la propria preferenza facendosi immortale mentre 'imbucava' la scheda elettorale. Fabio Perri, invece, è giunto ai seggi in mattinata per mettere la ics sulla scheda elettorale. Anche lui è stato immortalato dai fotografi.

Si potrà votare nella giornata odierna, il 25 maggio, fino alle 23 e domani, il 26 maggio, dalle 7 alle 15 per un candidato sindaco e una lista, esprimendo fino a due preferenze, purché di genere diverso (un uomo e una donna). Lo spoglio dei voti inizierà appena dopo la chiusura delle urne, lunedì pomeriggio, che declarerà il nuovo sindaco della città della famiglia.