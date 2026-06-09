Sanremo, a Palazzo Bellevue confronto sulle partecipate pubbliche locali con Bonura e Glinianski a dieci anni dal Testo Unico

Le società a partecipazione pubblica locale a dieci anni dall’entrata in vigore del Testo Unico sono state al centro di un incontro formativo ospitato questa mattina a Palazzo Bellevue.

Il convegno, dal titolo “Le società a partecipazione pubblica (locale) a 10 anni dal Testo Unico (d.lgs. 175/2016): aggiornamenti normativi, criticità e prospettive di riforma”, si è inserito nel più ampio programma di incontri formativi promossi e organizzati dal Comune.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto per amministratori, dirigenti pubblici e tecnici chiamati a confrontarsi con la gestione delle società partecipate e con la complessa intersezione tra il diritto societario e le finalità pubblicistiche degli enti locali.

A dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 175/2016, il dibattito si è concentrato sui risultati raggiunti, sulle complessità applicative ancora aperte e sulle possibili prospettive di riforma del settore.

Relatori dell’incontro sono stati Harald Bonura, avvocato, docente a contratto di Diritto dei Servizi e dei Contratti Pubblici all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e direttore scientifico della Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni, e Stefano Glinianski, consigliere della Corte dei conti.

A portare i saluti dell’ente sono stati il sindaco Alessandro Mager e il Segretario Generale del Comune, Monica Di Marco.