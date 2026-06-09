Ventimiglia, il PD attacca Di Muro: oltre 120 mila euro per comunicazione e digitalizzazione nel mirino

È polemica a Ventimiglia per l’affidamento di un servizio di comunicazione e digitalizzazione del Comune dal valore complessivo di oltre 120 mila euro. A sollevare dubbi e criticità è il Circolo del Partito Democratico, che punta il dito contro l’Amministrazione guidata dal sindaco Flavio Di Muro. Secondo il PD, la procedura adottata sarebbe stata «quantomeno inusuale», poiché l’impegno di spesa sarebbe stato formalizzato attraverso una determina dirigenziale, senza il passaggio al voto della Giunta comunale.

Al centro delle contestazioni vi è soprattutto la questione delle coperture finanziarie. In una prima fase, spiegano i democratici, era stato lasciato intendere che l’intervento fosse sostenuto integralmente da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). «Lo stesso sindaco si era assunto la responsabilità della scelta, dichiarando che le risorse provenivano dal PNRR», sottolineano. La documentazione pubblicata, tuttavia, evidenzierebbe un quadro differente. Solo circa 44 mila euro risulterebbero infatti imputati alla Misura PNRR 1.2 “Abilitazione al Cloud”, mentre la restante parte della spesa sarebbe finanziata attraverso capitoli di bilancio destinati ad altri settori dell’attività comunale.

Per il Partito Democratico è quindi necessario fare chiarezza su quali attività siano realmente riconducibili al progetto finanziato dal PNRR e quali, invece, riguardino la normale attività di comunicazione istituzionale, turistica e sociale dell’ente. I democratici evidenziano inoltre come la quota non coperta dai fondi europei venga sostenuta utilizzando risorse originariamente destinate a comparti quali turismo, politiche giovanili, convegni e celebrazioni, con il rischio di ridurre le disponibilità economiche per settori che necessiterebbero di maggiori investimenti. Nel mirino finisce anche il silenzio degli assessori e delle forze di maggioranza coinvolte, accusati dal PD di non aver preso posizione nonostante la riallocazione di risorse dai rispettivi ambiti di competenza.

Un altro elemento di preoccupazione riguarda la possibilità che alcune delle spese previste non vengano considerate coerenti con le finalità del PNRR. In tale eventualità, osservano i consiglieri democratici, l’intero costo potrebbe ricadere sulle casse comunali. Nel merito del servizio affidato, il PD sostiene che esso riguarderà principalmente la produzione di contenuti e la copertura delle attività dell’Amministrazione. Attività che, secondo l’opposizione, potrebbero essere svolte direttamente dagli uffici comunali. «A meno di due anni dalle elezioni, rischia di trasformarsi in una costosa operazione di promozione politica pagata dai cittadini di Ventimiglia», affermano i democratici. Per fare piena luce sulla vicenda, i consiglieri comunali del Partito Democratico hanno già presentato un accesso agli atti e stanno predisponendo una interrogazione consiliare.

«Resta evidente una preoccupante distanza tra i bisogni reali della città e le priorità di questa Amministrazione», conclude il Circolo PD di Ventimiglia.