Sciopero delle ferrovie sospeso dopo il confronto con Rixi, la Lega: “Dialogo efficace a tutela di lavoratori e pendolari”

È stato sospeso lo sciopero nazionale delle ferrovie previsto per l’11 giugno, dopo l’incontro svoltosi oggi a Roma tra i sindacati confederali e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Restano invece confermate le mobilitazioni proclamate dai sindacati di base. Sulla decisione è intervenuta la Lega attraverso i consiglieri regionali liguri Sara Foscolo, Sandro Garibaldi e Armando Biasi, che hanno espresso soddisfazione per l'esito del confronto. “Ringraziamo per il proficuo lavoro e per l’ottima interlocuzione con le organizzazioni sindacali della categoria il viceministro genovese Edoardo Rixi”, hanno dichiarato gli esponenti del Carroccio.

Secondo i consiglieri regionali, la sospensione dello sciopero rappresenta un risultato importante sia per i lavoratori del comparto ferroviario sia per gli utenti del servizio. Il trasporto ferroviario, sottolineano, svolge un ruolo essenziale per la Liguria e per l’intero Paese, garantendo ogni giorno la mobilità di milioni di cittadini. “Sono state ascoltate le richieste dei sindacati dei ferrovieri e, allo stesso tempo, è stata tutelata una giornata di lavoro e spostamenti per milioni di pendolari”, hanno aggiunto. Per la Lega, il passo indietro delle organizzazioni sindacali confederali conferma la validità del confronto istituzionale. “La sospensione dello sciopero dimostra che il confronto serio e concreto, da parte di persone capaci, porta risultati concreti e di buonsenso”, hanno evidenziato Foscolo, Garibaldi e Biasi.

I consiglieri hanno infine espresso fiducia nell’operato del viceministro, ribadendo l’importanza di proseguire sulla strada del dialogo per coniugare efficienza dei servizi, tutela dei lavoratori e rispetto delle esigenze dei cittadini.