Vallecrosia al Mare, Samuele Mistretta vince nella categoria Allievi al SuperEnduro di Sauze d’Oulx (Foto)

"Due le prove speciali per Samuele Mistretta ed Andrea Laura affrontate a Salice d'Ulzio" - fa sapere la PSV Ngteam Più Sport di Vallecrosia al Mare - "La prima 'Rocce Nere' trail corto porta Samuele già al primo posto con 5" di vantaggio sul secondo per chiudere la gara sulla seconda prova speciale 'Rock Master' allungando il vantaggio sempre sul secondo di 13".

Alla normale domanda di come abbia sentito la gara Samuele Mistretta ha detto: "Sull'erba nella PS1 non andavo, non capivo". Una risposta che denota la tranquillità e discrezione di questo atleta che cerca l'ottimizzazione in ogni passaggio sulle prove speciali.

Andrea Laura, invece, chiude 12esimo. "Un miglioramento per lui in questa seconda gara di stagione, che lo vede rimontare di quattro posizioni dall'ultimo appuntamento agonistico" - afferma la PSV Ngteam Più Sport di Vallecrosia al Mare - "Ora un po' di riposo per ripartire bene con le prossime competizioni in programma".